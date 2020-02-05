США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга.

«Абсолютно. Рассматриваются все варианты, когда речь идёт об оказании давления, будь то в отношении российских организаций, поддерживающих Мадуро, или других. Да, абсолютно, это было и остаётся на столе», — ответил представитель американской администрации на вопрос, изучает ли правительство США в том числе вариант использования санкций в отношении «Роснефти».

Также вопрос о том, планирует ли Белый дом ввести санкции против этой российской компании, задали помощнику американского лидера по национальной безопасности Роберту О’Брайену.

«Мы рассмотрим это очень внимательно в течение следующих нескольких недель», — заявил О’Брайен.

По его словам, «Соединённые Штаты, скорее всего, в ближайшее время примут меры по этому вопросу».

В сентябре 2019 года в пресс-службе «Роснефти» заявили, что компания является инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и была им задолго до введения санкций США в отношении Каракаса.

Соответствующий комментарий компания сделала в ответ на слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, допустившего возможность введения санкций против «Роснефти» из-за закупки венесуэльской нефти.