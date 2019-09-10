В «Роснефти» прокомментировали «угрозу» введения санкций США

«Роснефть» является инвестором в нефтегазовый сектор Венесуэлы и была им задолго до введения санкций США в отношении Каракаса. Об этом заявили в пресс-службе компании, комментируя слова спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса, допустившего возможность введения санкций против «Роснефти» из-за закупки венесуэльской нефти.

«Любые попытки ограничить компанию или её дочерние общества в возврате инвестиций в любых допустимых законодательством формах… будут представлять собой противоправную экспроприацию таких инвестиций со стороны американских властей», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в компании оставляют за собой право защищать свои инвестиции в соответствующих национальных и международных инстанциях.

В «Роснефти» добавили, что «угрозы введения санкций» и «одновременное наличие ряда генеральных лицензий», которые позволяют США продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с венесуэльской PDVSA, «можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию».

При этом в компании подчеркнули, что все операции по поставке венесуэльской нефти в пользу компании, а также встречные поставки бензина в Венесуэлу «производятся в рамках заключённых до введения санкций предоплатных контрактов».

«Более того, главным бенефициаром поставок топлива в страну является народ Венесуэлы, который покупает поставляемое топливо по субсидированным от правительства ценам», — указывается в заявлении.

В «Роснефти» считают, что заявления со стороны американских властей нацелены на создание дополнительной напряжённости на мировом рынке, что в конечном итоге отражается на инвестиционной стоимости компании.

12 марта Вашингтон заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA в обход санкций. В компании назвали подобные обвинения беспочвенными.

Как отмечал глава «Роснефти» Игорь Сечин, ситуация с введением санкций против Венесуэлы говорит о «жгучем интересе» США к энергетическим ресурсам этой страны.