Сечин назвал «жгучим» интерес США к Венесуэле

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ситуация с введением санкций против Венесуэлы говорит о «жгучем интересе» со стороны США к энергетическим ресурсам этой страны.
Сечин назвал «жгучим» интерес США к Венесуэле
  • Reuters

«Включение санкций против этой страны говорит только об одном — о жгучем интересе к ресурсной базе со стороны американской администрации», — приводит ТАСС слова Сечина.

Сечин отметил, что «Венесуэла — номер один в мире, работать в Венесуэле хотят все, в том числе и американские компании».

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.

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