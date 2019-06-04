Сечин назвал «жгучим» интерес США к Венесуэле

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что ситуация с введением санкций против Венесуэлы говорит о «жгучем интересе» со стороны США к энергетическим ресурсам этой страны.

«Включение санкций против этой страны говорит только об одном — о жгучем интересе к ресурсной базе со стороны американской администрации», — приводит ТАСС слова Сечина.

Сечин отметил, что «Венесуэла — номер один в мире, работать в Венесуэле хотят все, в том числе и американские компании».

В мае официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении Соединёнными Штатами закупок венесуэльской нефти.