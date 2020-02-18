МИД России прокомментировал санкции США против «дочки» «Роснефти»
- РИА Новости
«Наша позиция относительно санкций известна. Россия категорически не приемлет односторонние ограничительные меры, с помощью которых США, стремящиеся к глобальной гегемонии, пытаются подчинить весь мир своей воле», — говорится в сообщении.
Как указали дипломаты, такие действия не влияли и не смогут повлиять на российскую линию в международных делах, в том числе на взаимодействие с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или любой другой страны.
«Деструктивная санкционная политика США всё сильнее подрывает свободу мировой торговли, за которую американцы на словах ратуют, и повышает международную напряжённость», — добавили в МИД.
Как отметили в ведомстве, политикам в Вашингтоне пора осознать, что экономическим и военным давлением на Россию, они ничего не добьются, а лишь усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях.
Ранее США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.
В санкционнный список по Венесуэле также было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.