«Считает переговоры лишними»: Трамп заблокировал активы правительства Венесуэлы в США

Николас Мадуро и связанные с ним лица якобы продолжают узурпировать власть в Венесуэле, нарушать права человека, ущемлять свободу слова и дискредитировать оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, полагает Дональд Трамп. В этой связи он подписал указ о блокировке всего имущества венесуэльского правительства под юрисдикцией США, в том числе активы ЦБ и нефтяной компании PDVSA. Как отмечают эксперты, Соединённые Штаты продемонстрировали заинтересованность в дальнейшей дестабилизации ситуации в Боливарианской республике. По мнению аналитиков, Трамп считает переговорный процесс между противоборствующими сторонами лишним и ненужным.

Соединённые Штаты Америки заблокировали собственность властей Венесуэлы, находящуюся под американской юрисдикцией, и запретили оказывать какую-либо помощь лицам, включённым в чёрный список управлением Минфина США по контролю за иностранными активами. Об этом говорится в президентском указе Дональда Трампа, который вступил в силу 5 августа.

«Вся собственность и имущественные интересы правительства Венесуэлы, которые находятся или будут находиться в Соединённых Штатах в будущем, в собственности или под контролем любого лица из США, заблокированы и не могут быть переданы, выплачены, экспортированы, изъяты или подлежать другим операциям», — говорится в указе.

Соответствующее решение глава Белого дома принял в связи с тем, что легитимный президент Венесуэлы Николас Мадуро и связанные с ним лица якобы продолжают «узурпировать власть, нарушать права человека, арестовывать и задерживать венесуэльских граждан, ущемлять свободную прессу, дискредитировать» председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо, который при поддержке США объявил себя временным президентом.

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Как отмечается в документе, формулировка «правительство Венесуэлы» включает в себя любое политическое подразделение, ведомство и их представителей, которые действуют от лица «режима Мадуро». В их числе входят Центральный банк Венесуэлы и государственная нефтяная компания PDVSA, являющаяся крупнейшей в стране.

В материале американской газеты The Washington Post, указ Трампа охарактеризовали как «введение полного экономического эмбарго» в отношении Венесуэлы, которое ставит Боливарианскую республику в один ряд с Кубой, Ираном, Северной Кореей и Сирией.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада призвал Совет Безопасности организации предотвратить экономическую блокаду страны и остановить «войну Трампа» против Каракаса.

Напомним, что политический кризис в Венесуэле усилился в конце января после того, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя «временно исполняющим обязанности» главы государства. Его практически сразу поддержали в Вашингтоне, а также в ряде других стран Латинской Америки и Европы. Несмотря на это, а также различные провокационные и дестабилизационные действия, в частности, атаки на венесуэльскую энергосистему, попытки по смещению со своего поста Николаса Мадуро провалились.

Весной в Норвегии начались переговоры между легитимным властями Венесуэлы и оппозицией. На данный момент каких-либо конкретных договорённостей нет, но глава Боливарианской республики не сомневается, что переговорщики достигнут «великого соглашения о мире и сосуществовании».

Между тем американские власти на протяжении семи месяцев вводят различные финансовые рестрикции в отношении лиц, работающих в интересах законного правительства Венесуэлы. Одним из последних таких действий стало введение Минфином США ограничительных мер против десяти физических лиц и 13 компаний, преимущественно занятых в сфере поставок продуктов питания в республику.

«Ни одна страна не может быть в состоянии покоя»

По мнению замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, решение Трампа — произвол и диктат со стороны крупнейшей экономики мира, которая также является основным экономическим партнёром Венесуэлы.

«В Вашингтоне в очередной раз демонстрируют, что все звучавшие до этого заявления о заинтересованности в судьбе венесуэльского народа являются фикцией. Никакой заинтересованности нет, иначе США не вводили бы жёсткие меры, наносящие удар по венесуэльской экономике, а следовательно и по состоянию граждан Венесуэлы», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что санкции вводятся в тот момент, когда в переговорном процессе между противоборствующими сторонами наметились надежды на то, что политическое противостояние в Венесуэле закончится компромиссом и миром.

«Это свидетельствует о том, что для США важны не какие-то договорённости и мир в Венесуэле, а дальнейшая политическая и экономическая дестабилизация, что является плохой новостью для всех стран мира, для стран Латинской Америки, которые находятся рядом с США и зависят от их экономики. Фактически ни одна страна не может быть в состоянии покоя, потому что США могут в любой момент ввести соответствующие меры против суверенного государства», — указал Шаповалов в беседе с RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер также указал, что Белый дом лишь усугубил кризис в Венесуэле.

«Очевидно, что Трамп считает переговорный процесс вещью лишней и ненужной. На мой взгляд, переговоры — вещь, конечно, полезная, но рассчитывать на то, что диалог между Мадуро и оппозицией приведёт к стабильному урегулированию ситуации в Венесуэле, — это излишний оптимизм. Но США в данном случае имеют возможность разрушить весь переговорный процесс, что, собственно, они и сделали в тот момент, когда посчитали, что он может привести к ненужным для них результатам», — пояснил собеседник RT.