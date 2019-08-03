Венесуэла призвала ООН предотвратить блокаду страны со стороны США

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Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в ходе заседания Совета Безопасности призвал организацию предотвратить возможную блокаду страны со стороны Соединённых Штатов и защитить международное право.

«Сегодня мы требуем у Совета Безопасности немедленно начать действовать для предотвращения катастрофы от неминуемых военных действий против Венесуэлы, уже объявленных одним из постоянных членов Совета — правительством США», — цитирует Монкада РИА Новости.

Он напомнил, что введение морской блокады страны, согласно Уставу ООН, возможно только по решению организации и в случае угрозы миру или актах агрессии.

«Когда было определено СБ ООН, что Венесуэла является угрозой миру, или нарушает мир, или совершила акты агрессии?... Все угрозы и действия США против Венесуэлы незаконны, преступны и могут иметь катастрофические последствия для гражданского населения», — заключил Монкада.

Постпред Венесуэлы призвал Совбез ООН сохранить мир и остановить «войну Трампа» против Каракаса.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос о возможности «блокады или изоляции» Венесуэлы со стороны Вашингтона.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил вероятность прямой военной агрессии в отношении Венесуэлы.

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