Мадуро заявил об обращении в ООН из-за угрозы США блокадой Венесуэлы
«Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы», — приводит заявление Мадуро в эфире государственного телевидения РИА Новости.
Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности «блокады или изоляции» Венесуэлы со стороны США.
В МИД России отметили, что заявления Трампа отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит неугодный Вашингтону курс.
В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Соединённые Штаты, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии в Венесуэле, преследуют только собственные интересы.