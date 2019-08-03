Мадуро заявил об обращении в ООН из-за угрозы США блокадой Венесуэлы

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поручил постпреду страны при ООН Самуэлю Монкаде обратиться в Совет Безопасности в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о возможной блокаде Боливарианской Республики.

«Я дал инструкции постпреду Венесуэлы при ООН Самуэлю Монкаде, чтобы он сегодня заявил перед Советом безопасности о незаконной и преступной угрозе Дональда Трампа ввести морскую блокаду и карантин против Венесуэлы», — приводит заявление Мадуро в эфире государственного телевидения РИА Новости.

Ранее Трамп утвердительно ответил на вопрос журналистов о возможности «блокады или изоляции» Венесуэлы со стороны США.

В МИД России отметили, что заявления Трампа отражают настрой США оказывать давление на правительство, которое проводит неугодный Вашингтону курс.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что Соединённые Штаты, прикрываясь лозунгами о свободе и демократии в Венесуэле, преследуют только собственные интересы.

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