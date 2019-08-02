США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

Соединённые Штаты ввели санкции против начальника спецназа полиции и главы военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В распространённом заявлении указывается, что санкции введены против Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса, командующего спецназом полиции Венесуэлы (FAES), и Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала, командующего военной контрразведкой (DGCIM).

Отмечается, что санкции были введены по причине якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека.

В июле США внесли в список санкций десять физических лиц и 13 компаний из Венесуэлы.