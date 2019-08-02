США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы
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В распространённом заявлении указывается, что санкции введены против Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса, командующего спецназом полиции Венесуэлы (FAES), и Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала, командующего военной контрразведкой (DGCIM).
Отмечается, что санкции были введены по причине якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека.
В июле США внесли в список санкций десять физических лиц и 13 компаний из Венесуэлы.