США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы

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Соединённые Штаты ввели санкции против начальника спецназа полиции и главы военной контрразведки Венесуэлы. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. 
США ввели санкции против глав силовых ведомств Венесуэлы
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В распространённом заявлении указывается, что санкции введены против Рафаэля Энрике Бастардо Мендоса, командующего спецназом полиции Венесуэлы (FAES), и Ивана Рафаэля Эрнандеса Дала, командующего военной контрразведкой (DGCIM).

Отмечается, что санкции были введены по причине якобы причастности этих лиц к грубым нарушениям прав человека.

В июле США внесли в список санкций десять физических лиц и 13 компаний из Венесуэлы

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