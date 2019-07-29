В МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы
- РИА Новости
Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы в связи с поддержкой венесуэльского правительства.
По словам замглавы МИД, США всё время грозят санкциями, потому что у них «давно уже ничего нет, кроме санкций».
При этом он отметил, что в конечном счёте это разрушает имидж Вашингтона и работает на объективное снижение влияния США в мире.
«Мы прекрасно знаем об американских подходах. Я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои «красные линии», что мы не отступимся от своих принципиальных подходов и приоритетов», — отметил он.
Ранее Абрамс заявил, что США надеются на успех переговоров властей и оппозиции Венесуэлы.