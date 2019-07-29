В МИД России оценили заявления США о санкциях из-за Венесуэлы

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона в случае новых санкций США против Москвы из-за поддержки Венесуэлы не отступит от своих принципиальных подходов. Об этом информирует РИА Новости.

Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о том, что Вашингтон может ввести санкции в отношении Москвы в связи с поддержкой венесуэльского правительства.

По словам замглавы МИД, США всё время грозят санкциями, потому что у них «давно уже ничего нет, кроме санкций».

При этом он отметил, что в конечном счёте это разрушает имидж Вашингтона и работает на объективное снижение влияния США в мире.

«Мы прекрасно знаем об американских подходах. Я надеюсь, что там нас тоже услышали и понимают, что у России есть свои «красные линии», что мы не отступимся от своих принципиальных подходов и приоритетов», — отметил он.

Ранее Абрамс заявил, что США надеются на успех переговоров властей и оппозиции Венесуэлы.