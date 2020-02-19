Посольство России оценило санкции США против Rosneft Trading

Посольство России в США назвало введение американских санкций в отношении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading SA («Роснефть трейдинг») примером недобросовестной конкуренции.

«США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это — очередной яркий пример недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что применение национального законодательства за пределами страны является неприемлемым.

«Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне», — сообщили дипломаты.

Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.

США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

В МИД России, комментируя решение Вашингтона, подчеркнули, что российская сторона не приемлет ограничительные меры, которыми США пытаются «подчинить весь мир своей воле».