Посольство России оценило санкции США против Rosneft Trading

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Посольство России в США назвало введение американских санкций в отношении дочерней компании «Роснефти» Rosneft Trading SA («Роснефть трейдинг») примером недобросовестной конкуренции.
Посольство России оценило санкции США против Rosneft Trading
  • РИА Новости

«США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это — очередной яркий пример недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении дипломатического ведомства в Facebook.

В посольстве отметили, что применение национального законодательства за пределами страны является неприемлемым.

«Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне», — сообщили дипломаты.

Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.

США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро. 

В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.

В МИД России, комментируя решение Вашингтона, подчеркнули, что российская сторона не приемлет ограничительные меры, которыми США пытаются «подчинить весь мир своей воле»

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