Посольство России оценило санкции США против Rosneft Trading
- РИА Новости
«США не прекращают усилий по раскручиванию санкционного маховика против российских предприятий на мировых рынках. На этот раз пытаются вытеснить наших экономоператоров из Венесуэлы, в то время как компании американской юрисдикции продолжают свою деятельность в данной стране. Это — очередной яркий пример недобросовестной конкуренции», — говорится в заявлении дипломатического ведомства в Facebook.
В посольстве отметили, что применение национального законодательства за пределами страны является неприемлемым.
«Россия неизменно выступает за инклюзивный диалог между всеми значимыми венесуэльскими политическими силами без деструктивного вмешательства извне», — сообщили дипломаты.
Ранее в «Роснефти» назвали незаконными и необоснованными санкции в отношении Rosneft Trading SA.
США объявили о введении санкций против вице-президента «Роснефти» Дидье Касимиро.
В санкционнный список по Венесуэле было включено структурное подразделение «Роснефти» Rosneft Trading SA, председателем совета директоров которого является Касимиро.
В МИД России, комментируя решение Вашингтона, подчеркнули, что российская сторона не приемлет ограничительные меры, которыми США пытаются «подчинить весь мир своей воле».