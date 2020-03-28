В кабмине России подтвердили покупку активов «Роснефти» в Венесуэле
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- РИА Новости
«Правительство Российской Федерации приобрело у ПАО «НК «Роснефть» активы в Венесуэле. Владельцем стала компания, на 100% принадлежащая Российской Федерации», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы правительства.
Ранее сообщалось, что российская компания «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле.
Уточняется, что «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству России, о продаже долей и прекращении своего участия во всех проектах в Венесуэле, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях.