101 цель, три танка, один вертолёт: что известно об ударе Турции по сирийской армии

Турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил. Как утверждают в Минобороны Турции, это было сделано в ответ на обстрел вооружённых сил Анкары в Идлибе. Сообщается, что поражена 101 цель, в том числе три танка и один вертолёт. На фоне этих событий в Анкаре прошли переговоры о сирийском урегулировании между российской и турецкой делегациями.

Вооружённые силы Турции поразили 101 цель сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в Идлибе.

Как следует из сообщения Минобороны Турции, были обстреляны 115 целей сирийской армии. В результате поражена 101 цель, в том числе три танка, две артиллерийские позиции и один вертолёт.

Отмечается, что таким образом Анкара ответила на артобстрел со стороны сирийской армии в идлибской зоне деэскалации, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих и ещё пять получили ранения.

«Турция дала молниеносный ответ на атаки режима (законного руководства САР. — RT) в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону», — отмечается в заявлении оборонного ведомства Турции.

Çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. https://t.co/Fb2FUuYhCL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 10, 2020

Примечательно, что вскоре после атаки на турецких военных не сообщалось, кто, по мнению Анкары, её произвёл. Впоследствии пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сказал, что Анкара намерена наносить «ответные удары» по сирийским правительственным войскам.

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Отметим, что в тот же день в Анкаре состоялись переговоры между российской и турецкой сторонами. Россию представляли замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. 10 февраля они встретились с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом и пресс-секретарём президента республики Ибрагимом Калыном.

Напомним, что российская делегация прибыла в Анкару и провела первый раунд переговоров 8 февраля. По итогам этой встречи было решено продолжить контакты в течение этой недели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не даёт оценок работы, проведённой совместной с Турцией.

«Здесь мы не даём никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок, здесь нет допусков для трактовок», — сказал он.

«В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение всё-таки сочинских договорённостей. Это было и остаётся очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против Вооружённых сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», — сказал Песков.

Ранее Песков отметил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но конкретных планов на их проведение нет.

Ситуация в районе Идлиба

Напомним, что идлибская зона деэскалация — это последний крупный район, находящийся под контролем террористических организаций и боевиков. Для урегулирования ситуации в этом регионе Россия и Турция договорились о совместных действиях, включающих создание наблюдательных постов и совместных патрулей.

Однако боевики в этом регионе не соблюдают договорённости о прекращении огня и совершают попытки развернуть наступление на позиции правительственных сирийских войск. Помимо этого, террористы совершают атаки на мирных жителей и военную базу Хмеймим.

Наиболее сильная эскалация обстановки началась в декабре 2019 года. В российском МИД это связывают с захватом Идлиба террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

По данным внешнеполитического ведомства, организованные группировкой наступления привели к гибели сотен сирийских военных и мирных граждан. Более того, погибли и российские военные специалисты.

«По сути, джихадисты взяли в заложники население идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве живого щита», — отмечается в сообщении МИД.

Дамаск активизировал усилия по взятию региона под контроль. В юрисдикцию законного правительства возвращаются населённые пункты и объекты инфраструктуры.

К более динамичным действиям перешла и Турция. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров в начале февраля, фиксируется развёртывание Анкарой вооружённых сил.

«Поступает информация о развёртывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии», — сказал Лавров в беседе с «Российской газетой».

Лавров также отметил, что турецкая сторона не всегда уведомляет о своих перемещениях российскую, которая, в свою очередь, не может предупредить сирийскую армию. В результате этого между Анкарой и Дамаском возникают столкновения, констатировал министр. За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии.

В частности, 3 февраля Турция заявила, что в результате обстрела армии САР погибли шестеро военных. В ответ на это Анкара якобы совершила ответный удар, в том числе с применением авиации, в результате чего были убиты 30—35 сирийских военнослужащих. Однако эта информация была опровергнута российским Центром по примирению враждующих сторон и контролем за перемещением беженцем (ЦПВС).

Центр, со ссылкой на данные Минобороны, сообщил, что турецкие ВВС не пересекали границу САР.

«Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолёты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано», — говорится в сообщении.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.