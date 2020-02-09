В ЦПВС сообщили об обстрелах боевиками населённых пунктов в Идлибе

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Боевики незаконных вооружённых формирований совершили 20 обстрелов населённых пунктов в районе идлибской зоны деэскалации, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
В ЦПВС сообщили об обстрелах боевиками населённых пунктов в Идлибе
  • РИА Новости

В частности, обстрелам подверглись девять населённых пунктов в провинции Латакия, шесть — в провинции Идлиб и два — в провинции Хама.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооружённых формирований отказаться от вооружённых провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — подчеркнул он.

Ранее в ЦПВС опровергли сообщения об обстреле протурецкими формированиями российской военной полиции в Алеппо.

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