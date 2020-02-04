В ЦПВС опровергли сообщения об обстреле российских военных в Сирии

Короткая ссылка
В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии опровергли сообщения о том, что протурецкие формирования обстреляли пост российской военной полиции в Алеппо.
В ЦПВС опровергли сообщения об обстреле российских военных в Сирии
  • AFP

«Распространённые 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что российские военные советники и подразделения военной полиции в Сирии находятся в безопасности.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии прокомментировали заявление турецкой стороны об обстреле позиций со стороны сирийских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить