В ЦПВС опровергли сообщения об обстреле российских военных в Сирии
- AFP
«Распространённые 4 февраля рядом новостных ресурсов сообщения о якобы имевшем место обстреле протурецкими формированиями поста российской военной полиции севернее города Телль-Рифат провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.
Там подчеркнули, что российские военные советники и подразделения военной полиции в Сирии находятся в безопасности.
Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии прокомментировали заявление турецкой стороны об обстреле позиций со стороны сирийских военных.