Источник сообщил об освобождении армией САР города Саракиб
«Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта», — заявил источник.
В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан.
27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.
29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Маарет-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.