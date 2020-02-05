Источник сообщил об освобождении армией САР города Саракиб

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Армия САР установила полный контроль над городом Саракиб, расположенном в провинции Идлиб. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военный источник.

«Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта», — заявил источник.

В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан.

27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо.

29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Маарет-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.

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