Источник сообщил об освобождении армией САР города Саракиб

Армия САР установила полный контроль над городом Саракиб, расположенном в провинции Идлиб. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военный источник.

«Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта», — заявил источник. В конце января армия САР начала наступление на западе Алеппо из-за ежедневных обстрелов террористами жилых кварталов города, которые привели к гибели десятков мирных граждан. 27 января сирийским военным удалось прорвать первые линии обороны террористов на западе Алеппо. 29 января Генштаб армии Сирии заявил об освобождении города Маарет-Нууман, который удерживался боевиками с 2012 года.