Атомный манёвр: к чему может привести размещение ядерных боеголовок малой мощности на подлодках США

США приступили к оснащению морских межконтинентальных баллистических ракет боеголовками малой мощности W76-2. Об этом говорится на сайте Федерации американских учёных. По данным организации, монтаж этих боевых частей уже завершён на нескольких ракетах подлодки USS Tennessee, которая в конце 2019 года отправилась патрулировать Атлантический океан. США осуществляют перевооружение на W76-2 в рамках принятого в 2018 году «Обзора ядерной политики», который содержит меры по «региональному сдерживанию» России и Китая.

Соединённые Штаты начали развёртывать ядерные боеголовки малой мощности W76-2 на морских межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) Trident. Об этом сообщается на сайте Федерации американских учёных (Federation of American Scientists, FAS). Власти США пока не комментируют данную новость.

По информации Федерации американских учёных, первой подлодкой, на ракетах которой появились W76-2, стал атомоход USS Tennessee класса Ohio. В конце 2019 года эта субмарина покинула военно-морскую базу Kings Bay (штат Джорджия) и отправилась патрулировать Атлантический океан.

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По данным Федерации американских учёных, мощность W76-2 составляет около 5 кт (килотонн). Сейчас на морских МБР США устанавливаются боеголовки W76-1 с зарядом 90 кт и W88 мощностью 455 кт.

Как уточняет FAS, первая W76-2 была изготовлена в феврале 2019 года. На сегодняшний день, по оценкам американских специалистов, было выпущено около 50 таких боеголовок. В FAS предполагают, что в перспективе на подлодках класса Ohio будут стоять одна или две МБР с W76-2. Каждая морская американская ракета может нести до восьми боевых частей.

По подсчётам FAS, в арсенале Соединённых Штатов около тысячи единиц оружия малой мощности. Помимо W76-2, это крылатые ракеты, которые могут быть применены стратегическими бомбардировщиками B-52, и бомбы B61, приспособленные для сброса с самолётов B-2 и истребителей оперативно-тактической авиации.

«Целенаправленное сдерживание»

Разработка и установка W76-2 осуществляется в соответствии с «Обзором ядерной политики» (Nuclear Posture Review, NPR), опубликованным в феврале 2018 года. В нём говорится о необходимости «регионального сдерживания» РФ, Китая, КНДРи противодействия «ядерным амбициям» Ирана.

Авторы документа указывают, что пока США сокращали ядерные силы, Москва и Пекин якобы «двигались в противоположном направлении», а Пхеньян продолжал «незаконное» развитие ракетно-ядерной программы. В NPR отмечается, что Россия и Китай стремятся оспаривать «традиционное военное превосходство США в западной части Тихого океана».

Атомная подлодка USS Tennessee

Reuters

© Mass Communication Specialist 1st Class James Kimber/U.S. Navy

Также составители документа обвиняют Москву в якобы готовности использовать тактическое ядерное оружие, которое характеризуется малой мощностью, против союзников Соединённых Штатов.

Согласно NPR, Россия якобы снижает порог первого применения ядерного оружия в безъядерном региональном конфликте. Поэтому развёртывание боеголовок W76-2 воспринимается американцами как «ответная мера» на потенциальные «угрозы», в первую очередь со стороны Москвы.

Как поясняет Национальное управление по ядерной безопасности (The National Nuclear Security Administration), «W76-2 позволит осуществлять целенаправленное сдерживание в условиях меняющихся угроз», обеспечивая США «гарантированную возможность симметрично отреагировать на ядерную атаку малой мощности».

В июне 2019 года генерал Пол Селва, занимавший на тот момент пост заместителя председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США, заявил, что ядерные боеголовки малой мощности необходимы стране на случай ядерного конфликта с Россией. По его словам, Соединённые Штаты не в состоянии пропорционально ответить Москве, если она отдаст приказ о ядерной атаке.

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Как заявил в декабре заместитель министра обороны США Джон Руд, опасения по поводу того, что Россия якобы может применить ядерное оружие на ранней стадии вооружённого конфликта, возникло на основе соответствующих разведывательных сообщений и «публичных высказываний» президента РФ Владимира Путина.

Между тем российский лидер неоднократно повторял, что Москва придерживается сугубо оборонительной стратегии, которая подразумевает исключительно ответные действия, в том числе в плане применения ядерного арсенала.

При этом именно Соединённые Штаты оставляют за собой право на превентивный ядерный удар. Об этом, в частности, говорится в том же «Обзоре ядерной политики».

В марте прошлого года на слушаниях в сенате глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд подчеркнул, что Вашингтон не должен отказываться от концепции упреждающей ядерной атаки. По его мнению, такой подход к применению ядерного арсенала «усложняет процесс принятия решений противниками».

Порог применения

Москва неоднократно выражала беспокойство «Обзором ядерной политики» и планами Соединённых Штатов по развёртыванию W76-2. Как отметил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, «разработка таких боеприпасов малой мощности понижает порог применения ядерного оружия и, конечно же, повышает риски ядерного конфликта».

Опрошенные RT эксперты придерживаются аналогичной точки зрения. Они считают, что развёртывание даже небольшого количества W76-2 на стратегических носителях создаёт потенциальную угрозу безопасности для стран, которых США рассматривают как своих геополитических противников. Прежде всего речь идёт о государствах, перечисленных в NPR: России, КНР, Северной Корее и Иране.

«Появление боеголовок пониженной мощности на морских МБР, безусловно, понижает порог применения ядерного оружия. Последствия использования такого вооружения могут носить необратимый характер. Повышается вероятность крупномасштабного конфликта с применением стратегического ядерного оружия», — пояснил в беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин.

Запуск баллистической ракеты Minuteman III

globallookpress.com

© 2lt. William Collette/ZUMAPRESS.com

Эксперт отметил, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты с W76-2 может быть воспринят державами, обладающими атомным арсеналом, как полномасштабная ядерная агрессия.

«Ракеты, оснащённые боеголовками малой мощности, включены в боекомплект подводных лодок стратегического назначения наряду с МБР, на которых установлены ядерные боеголовки обычной мощности. И какая ракета покидает шахту во время пуска, средства контроля определить не смогут», — подчеркнул Козюлин.

В комментарии RT руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров напомнил, что США упрекают Россию в наличии больших запасов тактического ядерного оружия, хотя аналогичные боеприпасы в «достаточном количестве» имеются в арсеналах самих Соединённых Штатов, Франции и Великобритании.

«Американцы давно упрекают Россию в том, что она имеет на вооружении больше ядерного оружия малой мощности, чем США. Но всё не так однозначно, особенно если сложить арсеналы западных государств. К тому же тактическое ядерное оружие не принято устанавливать на ярко выраженные стратегические носители, такие как атомные подлодки», — отметил Винокуров.

По мнению эксперта, гипотетически Соединённые Штаты могут применить W76-2 в региональном конфликте. Аналитик напомнил, что в период бомбардировок Югославии в 1999 году американская авиация использовала снаряды с обеднённым ураном для поражения хорошо укреплённых объектов.