На смену «адскому пламени»: зачем США наращивают производство ракет класса «воздух — земля»

Вашингтон продолжает руководствоваться идеей гонки вооружений при разработке своей политики. Так эксперты прокомментировали новость о том, что Пентагон выделил средства на модернизацию производственной линии ракет Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) для увеличения темпов их изготовления вдвое. Эти боеприпасы должны заменить ракеты Hellfire, стоящие на вооружении американской армии с 1985 года. По мнению аналитиков, подобные шаги говорят о готовности Вашингтона решать многие возникающие у него проблемы силой. В то же время специалисты отмечают, что такое вооружение подойдёт лишь для борьбы с менее технологически развитым противником.

В Минобороны США сообщили, что удваивают темпы производства управляемых ракет класса «воздух — земля» Joint Air-to-Ground Missile (JAGM) компании Lockheed Martin. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

«Компании Lockheed Martin (Орландо, штат Флорида) была присуждена модификация (P00084), увеличивающая цену договора W31P4Q-15-C-0102 на $15 547 894 с целью модернизации производственной линии ракет класса «воздух — земля» JAGM и наращивания темпов ежемесячного производства ракет с 50 до 100 единиц», — указывается в сообщении Пентагона.

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Отмечается также, что предположительный срок окончания работ — 30 марта 2022 года.

Joint Air-to-Ground Missile придёт на смену ракете AGM-114 Hellfire, которая является основным авиационным боеприпасом ударных вертолётов американской армии, в том числе AH-64 Apache, а также беспилотных летательных аппаратов MQ-1 Predator. Базовый вариант AGM-114 Hellfire стоит на вооружении американской армии с 1985 года.

Как заявил в беседе с RT эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, увеличение количества ракет JAGM может говорить в том числе о планах США поставлять эти боеприпасы другим странам НАТО.

«Скорее всего, Joint Air-to-Ground Missile будут использоваться не только армией США, но и партнёрами по Североатлантическому альянсу, поскольку после лондонского саммита НАТО было объявлено об увеличении оборонного бюджета блока», — отметил аналитик.

Пентагон

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Сообщения о том, что армия Соединённых Штатов вскоре получит на вооружение ракету Joint Air-to-Ground Missile, появились ещё в июне 2018 года. Тогда американские СМИ информировали, что началось мелкосерийное производство этого вооружения.

Отмечалось, что ракета разрабатывалась на основе своей предшественницы Hellfire, но при этом оснащена обновлённой комбинированной системой самонаведения, которая, по словам создателей, позволяет JAGM эффективно поражать стационарные и движущиеся наземные и морские объекты вне зависимости от погоды и в условиях ограниченной видимости.

Сообщалось также, что перед запуском в производство армия США проводила испытания JAGM на протяжении двух лет. В частности, в 2016 году ракету впервые запустили с беспилотника Gray Eagle. Кроме того, этот вид вооружения тестировали на вертолётах и самолётах.

Американские военнослужащие в Сирии

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«Решать проблемы силой»

Как отмечают эксперты, увеличение производства ракет JAGM — очередной признак того, что Вашингтон руководствуется логикой гонки вооружений. Издание Army Times, в частности, пишет, что создание ракеты происходило на фоне сомнений американской стороны в эффективности существующих в США систем против новых разработок России и Китая в области защиты бронированных машин.

Однако Леонков считает, что США вряд ли разрабатывали JAGM для использования в потенциальных конфликтах с такими странами, как Россия и Китай. Эксперт указал на то, что подобные системы вооружений не способны преодолевать ПВО противника.

«Американцы делают вооружения, рассчитывая на то, что со стороны противника будет относительно слабое сопротивление. Их оружейные комплексы годятся лишь для ведения колониальных войн», — завил Леонков.

Впрочем, американцы активно ведут разработки и в других областях, подчёркивают аналитики. Так, два дня назад США провели испытание ракеты, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«В четверг, 12 декабря 2019 года, в 08:30 по тихоокеанскому времени (19:30 мск. — RT) ВВС США совместно с Управлением стратегических возможностей провели испытательный запуск прототипа баллистической ракеты наземного базирования в обычном оснащении с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния», — говорится в заявлении Пентагона.

В Министерстве обороны США также сообщили, что ракета отделилась от пусковой установки и, пролетев более 500 км, упала в океан.

Аналогичные манёвры американские военные проводили и в августе. Тогда прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении на острове Сан-Николас (штат Калифорния).

Кроме того, эксперты указывают на очередное увеличение оборонного бюджета Соединённых Штатов.

11 декабря палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2020 год в размере $738 млрд, что на 2,8% больше, чем годом ранее. Документ, определяющий политику Минобороны, предполагает создание Космических сил. Дональд Трамп уже заявил, что подпишет документ «незамедлительно», как только он будет одобрен сенатом. Об этом он написал в Twitter.

Wow! All of our priorities have made it into the final NDAA: Pay Raise for our Troops, Rebuilding our Military, Paid Parental Leave, Border Security, and Space Force! Congress – don’t delay this anymore! I will sign this historic defense legislation immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 декабря 2019 г.

Значительное наращивание Вашингтоном производства ракет JAGM, а также другие меры США по милитаризации находятся «в тренде американской гонки вооружений», отметил в разговоре с RT военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

Президент США Дональд Трамп

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«Это говорит о том, что американская сторона готовится к ведению военных действий. Об этом также свидетельствует дислокация войск США в Европе и в районе Персидского залива. Кроме того, Вашингтон не собирается уходить из Сирии, американские войска находятся в Ираке и Афганистане», — констатировал аналитик.

Все эти шаги Соединённые Штаты предпринимают для того, чтобы у них была «возможность решать появляющиеся на их пути проблемы силой», подчёркивает военный историк Борис Юлин в интервью RT.