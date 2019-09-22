«Мир становится менее безопасным»: Шойгу рассказал о главной угрозе для России и других стран

Уверенность США в своём силовом превосходстве и риск связанных с этим неразумных шагов — главная угроза для России и других государств. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, в результате выхода Вашингтона из международных соглашений мир становится более непредсказуемым и менее безопасным. Как отмечают эксперты, действия Соединённых Штатов, в частности, выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, разрушают сложившуюся систему контроля над вооружениями.

Главной угрозой для России и других стран является вера США в своё силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».

По словам министра, осознание собственной уязвимости и заинтересованность в сохранении баланса и всеобщей безопасности заставляет «включать голову».

«А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», — отметил Шойгу.

Он подчеркнул, что США уже покинули ряд договоров в сфере контроля над ядерным оружием и сейчас обсуждают перспективы ещё одного соглашения, СНВ-III.

«В результате такого подхода мир становится всё более непредсказуемым и менее безопасным», — сказал министр.

Отметим, что накануне глава Пентагона Марк Эспер назвал Россию главной угрозой для США в области безопасности.

«Россия остаётся крупнейшим для нас вызовом в области безопасности в ближней перспективе», — сказал он.

Вместе с тем Шойгу подчеркнул, что российская наука, промышленность и новые разработки позволяют России вполне эффективно противостоять Соединенным Штатам. Однако, по словам министра, Москва не пытается соперничать с Вашингтоном «на всех фронтах». В своих рассуждениях он обратил внимание на величину американского военного бюджета.

«Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придет понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170. Одни только американские затраты на ту же операцию в Афганистане почти равны нашему годовому оборонному бюджету», — сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что российский военный бюджет не следует сравнивать с американским.

«По размеру оборонного бюджета мы вообще только на седьмом месте в мире. Впереди нас по этому показателю и Саудовская Аравия, и, между прочим, Япония. Главное, что мы вполне эффективны в наших военных тратах, которые очень точечно расходуются и находятся под пристальным контролем нашего Верховного главнокомандующего» , — сказал министр.

Он напомнил, что США тратят огромные деньги на авианосные группировки и выразил сомнение, нужны ли подобные расходы России, если она не собирается ни на кого нападать.

«Нам нужны средства, которые потенциально могут быть использованы против подобных авианосных групп противника в случае агрессии на нашу страну. А это несравненно дешевле и эффективнее!» — подчеркнул министр.

Комментируя слова Шойгу, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что статус ядерной державы у России исключает шансы США для нападения. Эксперт также рассказал RT о других силовых возможностях РФ.

«Например, современные системы комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, которые гарантировано уничтожают атакующие цели. ЗРК «Тор-М2», к примеру, это средство ПВО последнего рубежа, прикрывающее наиболее важные объекты и развёрнутые группировки войск. Вероятность поражения в зоне своей боевой работы — 100%», — сказал Коротченко.

Он отметил, что ни один из западных комплексов ПВО не обладает такой возможностью, вспомнив недавний инцидент в Саудовской Аравии, когда американские системы Patriot не смогли защитить от нападения объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

«Как они работают, мы убедились, когда десятки комплексов Patriot не смогли ни обнаружить, ни защитить Саудовскую Аравию от удара хуситов. А наш «Тор-М2», аналогичный, беспилотники уничтожает десятками. Поэтому каждый элемент российской военной мощи совокупно даёт то качество, благодаря которому США не рискуют на нас нападать», — заключил эксперт.

Контроль над вооружениями

Ранее с критикой в адрес позиции США по системе контроля над вооружениями выступил глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что Вашингтон подвергает риску договорную базу в этой сфере.

В статье министра под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего», подготовленной для журнала «Россия в глобальной политике», он обратил внимание на односторонний выход Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Лавров допустил, что этот поступок создаёт риск для других соглашений аналогичной направленности.

«Неясны и перспективы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III) — из-за отсутствия внятного ответа американской стороны на наше предложение договориться о продлении договора после истечения срока его действия в начале 2021 года», — подчеркнул Лавров.

Отметим, что в августе, вскоре после расторжения ДРСМД, которое произошло по инициативе Вашингтона, США провели испытание ракеты, запрещённой этим соглашением.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в беседе с RT предположил, что после распада СССР Вашингтон поверил в мифы об «американской исключительности» и «особой миссии США в мире».

«Но в экономическом плане США теряют позиции, поэтому решили усилить военные позиции. То есть, сделать так, чтобы в мире не было не одного противника, способного сопротивляться американцам и их союзникам. И идёт уничтожение всей прежней системы», — сказал эксперт.