Шойгу назвал число военных баз США в мире

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что США имеют по всему миру 170 военных баз. По его мнению, Россия может эффективно противостоять Соединённым Штатам благодаря отечественной промышленности и новым разработкам.

«Если вы разложите военный бюджет США по полочкам, к вам придёт понимание: огромные затраты у них идут на разного рода базы, раскиданные по всему свету. Таких баз у Америки 170», — заявил Шойгу в интервью газете «Московский комсомолец».

Глава оборонного ведомства также уточнил, что Россия не стремится соперничать с США «на всех фронтах». Шойгу призвал не сравнивать оборонные бюджеты двух стран.

По его словам, американские затраты на операцию в Афганистане почти равны годовому оборонному бюджету России.

Ранее министр обороны России допустил вероятность отмены призыва на военную службу, однако считает такое решение неправильным.