Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил вероятность отмены призыва на военную службу в России.

«В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убеждён, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», — сказал глава оборонного ведомства в интервью с «Московским комсомольцем».

По его словам, в любом суверенном государстве должен иметься мобилизационный резерв из числа граждан, кроме профессиональных военных.

«За счёт такого резерва в случае угрозы начала войны можно достаточно быстро усиливать Вооружённые силы. Для формирования такого резерва организуется военная подготовка мужского населения», — уточнил министр.

При этом Шойгу подчеркнул, что в будущем баланс будет ещё сильнее меняться в сторону профессионалов.

«Есть техника, обслуживать которую может только специалист, чья подготовка занимает от восьми до восемнадцати месяцев. Таким специалистом просто не может быть призывник», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу.

Например, военнослужащие, которые проходят службу по призыву, имеют право уволиться при возникновении определённых обстоятельств, в числе которых смерть близких родственников военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы.

Также гражданам, имеющим право на освобождение или отсрочку от призыва, при желании предоставят возможность пройти военную службу.