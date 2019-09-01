В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию

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В России с 1 сентября вступил в силу закон, вводящий некоторые изменения в правила призыва граждан на срочную службу. Об этом информирует «Парламентская газета».
В России вступили в силу изменения в правила призыва в армию
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Согласно закону, военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву, имеют право уволиться при возникновении некоторых обстоятельств, в том числе смерть близких родственников военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей военной службы.

Также гражданам, имеющим право на освобождение или отсрочку от призыва, при желании предоставят возможность пройти военную службу.

В России с 1 сентября также вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов.

ФАН передавал, что законы, которые начнут действовать в России с 1 сентября, затронут автовладельцев, организаторов культурных мероприятий, владельцев беспилотников и военнослужащих. 

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