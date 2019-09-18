«Безопасность страны будет обеспечена»: в России рассказали о «недостижимой по дальности» ракете

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «разработке и развёртывании» ракет средней и меньшей дальности, нарушающих ДРСМД. Однако Россия — очень законопослушная страна и пунктуальна в выполнении всех обязательств. Об этом рассказал генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. В то же время, по его словам, страна имеет возможность ответить на испытания США, вышедших из ДРСМД, крылатой ракеты наземного базирования, ранее запрещённой договором. Обносов уверен, таким ответом способна быть российская ракета X-101, ТТХ которой можно продолжать улучшать. Эксперты называют её уникальной разработкой. Но кроме неё у России есть и другие системы вооружений, указывают они.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «разработке и развёртывании» ракетных вооружений, нарушающих ДРСМД.

«Несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. И эти ракеты мобильны, их трудно обнаружить, они снижают время предупреждения о любом применении ядерного оружия в вооружённом конфликте и, следовательно, порог для применения ядерного оружия», — сказал глава Североатлантического альянса.

При этом Столтенберг, в очередной раз указав на якобы нарушение Россией ракетного договора, не привёл никаких конкретных доказательств, сославшись на некие «независимые разведданные». На голословность заявлений генсекретаря НАТО ранее уже указывала представитель МИД России Мария Захарова.

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То, что Россия не разрабатывает ракеты, не соответствующие её международным обязательствам, подчеркивает и генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, в России существует система ограничений, обязывающих страну чётко исполнять договорённости в области разработки вооружений.

«Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жёстко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы (Российская Федерация) пунктуальны в выполнении всех обязательств», — рассказал Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) занимается разработкой и модернизацией высокоточного оружия всех типов базирования, а также производством военно-космической техники и продуктов двойного назначения.

Возможность ответить США

Напомним, США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности второго августа 2019 года. Поводом стало безосновательное обвинение в якобы неисполнении соглашения российской стороной. После этого Россия была вынуждена приостановить действие ДРСМД со своей стороны в качестве ответной меры.

Договор РСМД был подписан между СССР и США в 1987 году и запрещал обеим сторонам иметь баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с радиусом дальности от 500 до 5500 км.

Вскоре после выхода из соглашения Соединённые Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, до этого запрещённой договором. Согласно сообщению Пентагона, она поразила цель после 500 км полёта.

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент России Владимир Путин заявил, что США «уже длительное время занимались созданием запрещённого по ДРСМД оружия» и развернули антироссийскую кампанию лишь с целью прикрыть свои планы покинуть соглашение.

«Вместо того чтобы исправить эту неприемлемую ситуацию и вернуться к соблюдению договора, американцы срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении Россией положений данного договора», — рассказал Путин.

A conventionally configured ground-launched cruise missile is launched by the U.S. Department of Defense (DOD) during a test to inform development of future intermediate-range capabilities at San Nicolas Island, California

Reuters

© Scott Howe/U.S. Dept of Defense/Handout

По словам Обносова, у России есть чем ответить на подобные испытания. В частности, он упомянул ракету X-101 с «недостижимой» для конкурентов дальностью действия. Её ТТХ можно улучшать и дальше за счёт наличия у страны прочной «технологической базы», считает глава КТРВ, и при этом «безопасность страны будет обеспечена». Тем не менее, гендиректор корпорации считает, что РФ не стоит ввязываться «в очередную гонку вооружений», о чём, по его словам, предупреждает и российский президент.

Работа над ракетой класса «воздух-земля» X-101 началась в 1990-х годах, а на вооружение была принята в 2012-м. Ракета производится в двух вариантах, Х-101 с обычной (осколочно-фугасной) боевой частью, и Х-102 с термоядерной боеголовкой. В 2016 министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что она может гарантированно поражать цели на расстоянии до 4,5 тыс. км, однако ряд СМИ полагает, что дальность действия X-101 может быть ещё выше, до 10 тыс. км.

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X-101 — уникальная в своём роде ракета, отметил в беседе с RT заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков.

«Российские разработки ракеты Х-101 действительно обладают дальностью стрельбы, которая пока ещё ни для кого недостижима — это более 5,5 тысяч км. Чего-то равноценного пока западный мир предложить никому не может. Мы говорим о том, что на данном этапе пока мы опережаем, безусловно, противника в системах вооружения», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, у России есть и другие образцы вооружений, которые могут составить «конкурентоспособные ответы» американским, считает военный эксперт, главный редактор журнала «Воздушно-космический рубеж» Михаил Ходарёнок.

«Во-первых, это крылатые ракеты воздушного базирования, ракеты морского базирования, которые и раньше не были запрещены договором. Кроме того, у нас могут появиться и крылатые ракеты наземного базирования с очень большой дальностью полёта. По сути дела, если мы имеем крылатые ракеты морского старта, то в принципе сделать такую же крылатую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки наземного базирования — это легко решаемая инженерная задача», — рассказал RT специалист.