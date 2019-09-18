Генсек НАТО обвинил Россию в разработке нового вооружения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, ссылаясь на некие «независимые разведданные», заявил, что Россия продолжает «разрабатывать» новые вооружения, нарушающие прекративший своё действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «несколько лет назад Россия приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом».

Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу поддержали Вашингтон, когда американская сторона объявила о выходе из договора, «если Россия не вернется к его соблюдению».

«Но Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развёртывать эти новые вооружения, нарушая договор», — сказал генсек НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию с обвинениями в адрес России в нарушениях ДРСМД, чтобы прикрыть свои планы покинуть соглашение. Он отметил, что Москва и ранее располагала сведениями, что американская сторона уже длительное время занимается созданием оружия, запрещённого договором.

В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Москву в нарушении соглашения.