Шойгу рассказал о главной угрозе для «России и не только»

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Уверенность в собственном превосходстве США является главной угрозой для России и ряда других стран, считает российский министр обороны Сергей Шойгу.
Шойгу рассказал о главной угрозе для «России и не только»
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Как отметил министр, угроз для России «не становится меньше», а мир становится более непредсказуемым и менее безопасным.

Шойгу подчеркнул, что при нынешнем уровне информатизации и автоматизации «высока вероятность ошибки в системе управления вооружением».

Кроме того, когда страны осознают свою уязвимость и заинтересованы в сохранении баланса и всеобщей безопасности, это заставляет «включать голову», считает он.

«А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», — заявил глава оборонного ведомства в беседе с «Московским комсомольцем».

Ранее Шойгу заявил, что США имеют по всему миру 170 военных баз. По его мнению, Россия может эффективно противостоять Соединённым Штатам благодаря отечественной промышленности и новым разработкам.

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