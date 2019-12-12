Палата представителей США поддержала оборонный бюджет на 2020 год

Палата представителей США поддержала оборонный бюджет страны на 2020 год, документ предполагает выделение на нужды оборонной сферы $738 млрд.

Как сообщает The New York Times, в бюджет заложены средства для финансирования космических войск США.

Ранее стало известно, что оборонный бюджет США на 2020 год запрещает покупку и развёртывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.