«Ради благополучия европейских компаний»: в ЕП подняли вопрос о смене экономической стратегии в отношении России
- Заседание Европейского парламента
- Reuters
- © Vincent Kessler
Член Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в своём обращении к Еврокомиссии поинтересовался, не рассматривают ли в инстанции возможность разработки новой экономической политики в отношении РФ с целью улучшения положения европейских предпринимателей, пострадавших из-за введённых Евросоюзом антироссийских санкций.
В частности, в тексте обращения, с которым ознакомился RT, Мариани указал на последствия, с которыми пришлось столкнуться французским фермерам из-за действия ограничительных мер — предприниматели потеряли доступ к важным рынкам сбыта.
«Французские фермеры уже несколько лет страдают от последствий санкций в отношении Москвы, которые лишают охваченный кризисом сектор жизненно необходимых рынков сбыта», — говорится в тексте документа.
Также евродепутат добавил, что в США, несмотря на существующие в отношениях Москвы и Вашингтона сложности, формируется тенденция на проведение взаимовыгодных коммерческих сделок, которой, по словам Мариани, мог бы следовать и Европейский союз.
«На фоне репатриации российских капиталов из ряда государств — членов ЕС, включая Кипр, европейским странам стоит последовать примеру США, которые сосредоточились на коммерческих сделках с Россией, а не на устаревшей со времён холодной войны идеологии взаимной вражды», — заявил политик.
- Европарламентарий от Франции Тьерри Мариани
- AFP
- © Kenzo TRIBOUILLARD
В свете приведённых аргументов Мариани поинтересовался, не рассматривают ли в Европейской комиссии возможность изменения модели поведения в отношении Москвы.
«Собираетесь ли вы двигаться к новой экономической стратегии в отношении России ради благополучия европейских компаний и работников?» — говорится в обращении.
В разговоре с RT Мариани заявил, что в Еврокомиссии есть противоречия относительно возможных вариантов будущего экономической политики ЕС. Так, новый вице-президент ЕК Жозеп Боррель, с одной стороны, отмечал важность пролонгации антироссийских санкций, а с другой — указывал на важность принятия мер для восстановления европейской экономики. Две эти позиции, по мнению европарламентария, не согласуются друг с другом.
«Новый вице-президент комиссии Боррель... трижды сказал, что первостепенная задача — проявлять солидарность, чтобы сохранять санкции, и в то же время они говорят, что хотят восстановить экономику. Это же чушь! Это иллюстрирует политику, в которой в конечном счёте отсутствует линия, и усилия, которые прикладываются, оказываются противоречивыми», — пояснил Мариани, добавив, что в настоящее время он ожидает ответа на свой запрос.
Хотя текущее положение дел и наносит ущерб всем заинтересованным сторонам, вряд ли стоит ожидать от евробюрократов смены курса на российском направлении, полагает доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров. По его словам, санкционная политика в отношении России согласована в рамках альянса ЕС — США, о чём в очередной раз было заявлено в ходе юбилейного саммита НАТО, прошедшего в Лондоне 3—4 декабря.
«Санкции наносят ущерб обеим сторонам, безусловно... В целом можно сказать, что инициатива в ЕК, конечно, не будет принята, это очевидно, поскольку это согласованная, общая позиция альянса», — сказал собеседник RT.
В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил надежду на то, что европейские страны и руководство ЕС сумеют найти варианты, как свести на нет санкционный режим с Россией.
«Но в какой мере сумеют руководители ЕС себя сосредоточить на этой задаче, как сумеют подойти к ней объективно, как сумеют они провести отказ от санкций — это вопрос политического искусства, понимания и, главное, политической компетентности и воли», — отметил Оленченко.
«Санкционные» издержки
В тексте обращения к Еврокомиссии Мариани также, ссылаясь на данные исследования Консультативного совета по иностранным инвестициям, напомнил, что американские и европейские компании, несмотря на действие санкций, продолжают экспортировать российские товары.
«Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям, капиталовложения оказывают влияние на структуру не только экспорта, но и импорта соответствующих стран. Так, согласно исследованию, 71% американских компаний и 63% европейских экспортируют товары российского производства», — говорится в тексте.
Напомним, что регулярно продлеваемый режим рестрикций ЕС в отношении России был введён после событий 2014 года на юго-востоке Украины. Его действие осуществляется по трём направлениям — секторальные и персональные ограничения, а также санкции против Крыма и Севастополя. В ответ российская сторона установила контрсанкции, перейдя к реализации стратегии импортозамещения.
При этом в Европе регулярно звучат призывы к отмене или смягчению санкций. Так, в апреле 2019-го ещё один французский евродепутат Надин Морано заявила, что антироссийские санкции ЕС не оказали политического воздействия на Москву, в то время как ответные меры РФ нанесли «реальный вред европейским производителям».
С предложениями об отмене санкционного режима против Москвы выступали политики в Берлине, Париже, Вене, Риме, Белграде. Однако летом занимавший пост главы Европейского совета Дональд Туск связал отмену санкций с реализацией Минских соглашений, субъектом которых Россия не является. Москва выступает лишь гарантом выполнения договорённостей, однако Запад игнорирует этот факт.
- Владимир Путин
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
В ходе прямой линии с президентом в июне 2019-го Владимир Путин подтвердил, что иностранные партнёры действительно несут серьёзные экономические издержки из-за санкций и ответных мер, предпринятых Москвой.
«По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — уточнил глава государства.
Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что Мариани относится к тем евродепутатам, которые всегда выступали за сотрудничество с Россией и против антироссийских санкций. Собеседник RT добавил, что европейский бизнес, безусловно, заинтересован в возобновлении эффективного сотрудничества с Москвой, в том числе на фоне наблюдаемого «похолодания» в отношениях Соединённых Штатов и ЕС.
«Я думаю, что со стороны европейского бизнеса, конечно же, есть интерес в возобновлении по всем фронтам — в хорошем смысле слова — экономических связей с Россией, особенно учитывая похолодание между континентальной Европой и США в разных контекстах — и в экономическом, и в политическом, и в военном. То есть в данном случае открыться России — самое то», — сказал эксперт.
При этом Бышок предположил, что перспектива частичного снятия европейских санкций более реальна, чем отмена рестрикций, введённых американцами. Это, по словам аналитика, обусловлено в первую очередь существованием тесных экономических связей между Россией и Европой.
«Европа с Россией гораздо более экономически взаимосвязаны, в том числе через взаимную торговлю и энергетические проекты, чем с США... В Европе другая ситуация, поэтому это даёт некоторый сдержанный оптимизм», — подытожил Бышок.
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