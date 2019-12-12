«Ради благополучия европейских компаний»: в ЕП подняли вопрос о смене экономической стратегии в отношении России

Депутат Европарламента Тьерри Мариани направил в Европейскую комиссию запрос, не рассматривают ли там возможность реализации новой экономической стратегии в отношении России — что пошло бы на благо европейскому бизнесу. В частности, парламентарий напомнил об ущербе, нанесённом в том числе французским фермерам из-за действия антироссийских санкций. Как пояснил RT Мариани, сейчас в Еврокомиссии есть противоречия касательно вариантов будущей экономической политики ЕС. Опрошенные эксперты сошлись во мнении, что введённые Евросоюзом вслед за США санкции вредят всем сторонам. Однако вероятность пересмотра такого подхода довольно низка, полагают аналитики.

Член Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в своём обращении к Еврокомиссии поинтересовался, не рассматривают ли в инстанции возможность разработки новой экономической политики в отношении РФ с целью улучшения положения европейских предпринимателей, пострадавших из-за введённых Евросоюзом антироссийских санкций.

В частности, в тексте обращения, с которым ознакомился RT, Мариани указал на последствия, с которыми пришлось столкнуться французским фермерам из-за действия ограничительных мер — предприниматели потеряли доступ к важным рынкам сбыта.

«Французские фермеры уже несколько лет страдают от последствий санкций в отношении Москвы, которые лишают охваченный кризисом сектор жизненно необходимых рынков сбыта», — говорится в тексте документа.

Также евродепутат добавил, что в США, несмотря на существующие в отношениях Москвы и Вашингтона сложности, формируется тенденция на проведение взаимовыгодных коммерческих сделок, которой, по словам Мариани, мог бы следовать и Европейский союз.

«На фоне репатриации российских капиталов из ряда государств — членов ЕС, включая Кипр, европейским странам стоит последовать примеру США, которые сосредоточились на коммерческих сделках с Россией, а не на устаревшей со времён холодной войны идеологии взаимной вражды», — заявил политик.

Европарламентарий от Франции Тьерри Мариани

AFP

© Kenzo TRIBOUILLARD

В свете приведённых аргументов Мариани поинтересовался, не рассматривают ли в Европейской комиссии возможность изменения модели поведения в отношении Москвы.

«Собираетесь ли вы двигаться к новой экономической стратегии в отношении России ради благополучия европейских компаний и работников?» — говорится в обращении.

В разговоре с RT Мариани заявил, что в Еврокомиссии есть противоречия относительно возможных вариантов будущего экономической политики ЕС. Так, новый вице-президент ЕК Жозеп Боррель, с одной стороны, отмечал важность пролонгации антироссийских санкций, а с другой — указывал на важность принятия мер для восстановления европейской экономики. Две эти позиции, по мнению европарламентария, не согласуются друг с другом.

«Новый вице-президент комиссии Боррель... трижды сказал, что первостепенная задача — проявлять солидарность, чтобы сохранять санкции, и в то же время они говорят, что хотят восстановить экономику. Это же чушь! Это иллюстрирует политику, в которой в конечном счёте отсутствует линия, и усилия, которые прикладываются, оказываются противоречивыми», — пояснил Мариани, добавив, что в настоящее время он ожидает ответа на свой запрос.

Хотя текущее положение дел и наносит ущерб всем заинтересованным сторонам, вряд ли стоит ожидать от евробюрократов смены курса на российском направлении, полагает доктор экономических наук, заслуженный экономист РФ Сергей Сильвестров. По его словам, санкционная политика в отношении России согласована в рамках альянса ЕС — США, о чём в очередной раз было заявлено в ходе юбилейного саммита НАТО, прошедшего в Лондоне 3—4 декабря.

«Санкции наносят ущерб обеим сторонам, безусловно... В целом можно сказать, что инициатива в ЕК, конечно, не будет принята, это очевидно, поскольку это согласованная, общая позиция альянса», — сказал собеседник RT.

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В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил надежду на то, что европейские страны и руководство ЕС сумеют найти варианты, как свести на нет санкционный режим с Россией.

«Но в какой мере сумеют руководители ЕС себя сосредоточить на этой задаче, как сумеют подойти к ней объективно, как сумеют они провести отказ от санкций — это вопрос политического искусства, понимания и, главное, политической компетентности и воли», — отметил Оленченко.

«Санкционные» издержки

В тексте обращения к Еврокомиссии Мариани также, ссылаясь на данные исследования Консультативного совета по иностранным инвестициям, напомнил, что американские и европейские компании, несмотря на действие санкций, продолжают экспортировать российские товары.

«Согласно исследованию Консультативного совета по иностранным инвестициям, капиталовложения оказывают влияние на структуру не только экспорта, но и импорта соответствующих стран. Так, согласно исследованию, 71% американских компаний и 63% европейских экспортируют товары российского производства», — говорится в тексте.

Напомним, что регулярно продлеваемый режим рестрикций ЕС в отношении России был введён после событий 2014 года на юго-востоке Украины. Его действие осуществляется по трём направлениям — секторальные и персональные ограничения, а также санкции против Крыма и Севастополя. В ответ российская сторона установила контрсанкции, перейдя к реализации стратегии импортозамещения.

При этом в Европе регулярно звучат призывы к отмене или смягчению санкций. Так, в апреле 2019-го ещё один французский евродепутат Надин Морано заявила, что антироссийские санкции ЕС не оказали политического воздействия на Москву, в то время как ответные меры РФ нанесли «реальный вред европейским производителям».

С предложениями об отмене санкционного режима против Москвы выступали политики в Берлине, Париже, Вене, Риме, Белграде. Однако летом занимавший пост главы Европейского совета Дональд Туск связал отмену санкций с реализацией Минских соглашений, субъектом которых Россия не является. Москва выступает лишь гарантом выполнения договорённостей, однако Запад игнорирует этот факт.

Владимир Путин

РИА Новости

© Сергей Мамонтов

В ходе прямой линии с президентом в июне 2019-го Владимир Путин подтвердил, что иностранные партнёры действительно несут серьёзные экономические издержки из-за санкций и ответных мер, предпринятых Москвой.

«По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — $27 млрд. Это всё же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок», — уточнил глава государства.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок отметил, что Мариани относится к тем евродепутатам, которые всегда выступали за сотрудничество с Россией и против антироссийских санкций. Собеседник RT добавил, что европейский бизнес, безусловно, заинтересован в возобновлении эффективного сотрудничества с Москвой, в том числе на фоне наблюдаемого «похолодания» в отношениях Соединённых Штатов и ЕС.

«Я думаю, что со стороны европейского бизнеса, конечно же, есть интерес в возобновлении по всем фронтам — в хорошем смысле слова — экономических связей с Россией, особенно учитывая похолодание между континентальной Европой и США в разных контекстах — и в экономическом, и в политическом, и в военном. То есть в данном случае открыться России — самое то», — сказал эксперт.

При этом Бышок предположил, что перспектива частичного снятия европейских санкций более реальна, чем отмена рестрикций, введённых американцами. Это, по словам аналитика, обусловлено в первую очередь существованием тесных экономических связей между Россией и Европой.