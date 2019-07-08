Туск назвал условием отмены санкций против России выполнение «Минска»

Санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости, заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.

«Несколько дней назад ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Санкции будут оставаться в силе, пока не будут в полном объёме выполнены минские договорённости», — цитирует Туска «Укринформ».

Ранее комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС готов возобновить торговые отношения с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений.

4 июля российский лидер Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от России исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.