Туск назвал условием отмены санкций против России выполнение «Минска»

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Санкции против России не будут отменены, пока не будут выполнены минские договорённости, заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита Украина — ЕС в Киеве.
Туск назвал условием отмены санкций против России выполнение «Минска»
  • Reuters

«Несколько дней назад ЕС продлил экономические санкции против России на следующие шесть месяцев. Санкции будут оставаться в силе, пока не будут в полном объёме выполнены минские договорённости», — цитирует Туска «Укринформ».

Ранее комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС готов возобновить торговые отношения с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений.

4 июля российский лидер Владимир Путин, комментируя призывы соблюдать Минские соглашения, подчеркнул, что нельзя всё время требовать от России исполнения этих договорённостей в той части, которая от неё вообще никак не зависит.

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