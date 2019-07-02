В Еврокомиссии назвали условие возобновления торговых отношений с Россией

Комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрём от имени Европейской комиссии заявила, что Евросоюз готов возобновить торговые отношения с Россией при условии полного выполнения Минских соглашений.

Документ, с текстом которого ознакомился RT, опубликован на сайте Европарламента.

«ЕС готов к улучшению отношений с Россией, как только будет достигнут реальный прогресс в отношении конфликта на Украине, главным образом посредством реализации всех пунктов минских договорённостей», — отметила Мальмстрём.

По её словам, на России лежит главная ответственность в этом вопросе. При этом Москва неоднократно подчёркивала, что не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании ситуации.

Комиссар ЕС по торговле также рассказала о том, какие меры были приняты для компенсации потерь европейских фермеров от закрытия российского рынка сбыта фруктов и овощей.

Так, Еврокомиссия ввела экстренные меры по поддержке европейских агропроизводителей после введения Россией продовольственного эмбарго. Сумма помощи составила €522 млн.

При этом отмечается, что данные меры были временными, и у Еврокомиссии нет планов по их возобновлению.

Кроме того, ЕК оптимизировала работу со странами — членами ЕС и бизнесом ЕС, чтобы расширить доступ к рынкам экспорта фруктов и овощей. Вместе с тем были заключены и находятся в стадии разработки соглашения о свободной торговле с ключевыми торговыми партнёрами Евросоюза.

В апреле 2019 года председатель комитета Европейского парламента по сельскому хозяйству Чеслав Сикиерски, а также ряд депутатов от Польши заявили о недостаточной поддержке сельхозсектора ЕС в условиях российского эмбарго.