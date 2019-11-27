«Выпад авангарда»: четыре страны потребовали от России предоставить Украине доступ к Азовскому морю
- Крымский мост в Керченском проливе, соединяющий Чёрное и Азовское моря
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
Заявление глав МИД четырёх стран (Украины, Литвы, Эстонии и Швеции) относительно Азовского моря безосновательно, заявил RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Он, в частности, напомнил о наличии правил прохода судов через Керченский пролив.
«Этот альянс между странами, в частности между Швецией и Украиной, мы наблюдаем и на парламентской ассамблее ОБСЕ. Представители Швеции во всём и всегда поддерживают украинскую делегацию, в том числе в её русофобских нападках. Так что это всё звенья одной цепи и одной политики. Подобные высказывания не делают чести политикам данных стран. Как мы знаем, сейчас Европа настроена на уменьшение конфронтации, на налаживание контактов с Россией. Но эти страны продолжают мутить воду», — сказал Джабаров.
Постоянный мониторинг в районе Крымского моста отвечает требованиям национальной безопасности России и позволяет сохранить мирное небо над полуостровом. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек. По его словам, даже когда отношения между Москвой и Западом станут более радужными и дружескими, патрулирование и контроль за ситуацией в Керченском проливе не прекратится.
«Проходного двора для всех желающих в Керченском проливе не будет. Мы сделали жест доброй воли — передали Украине корабли-нарушители, вернули на родину моряков. Если в Киеве думают, что сейчас эти позитивные шаги со стороны Москвы превратятся в привычку и начнут расти в геометрической прогрессии, то это политическое заблуждение. И сколько бы стран ни обращались к нам с просьбой или требованием оставить Керченский пролив, этого не произойдёт. К тому же Западу стоило бы поучиться у России, как нужно вести диалог — не бряцать оружием у границ, а разговаривать, делать шаги навстречу друг другу», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В свою очередь, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал заявление руководителей внешнеполитических ведомств четырёх государств «выпадом авангарда».
«Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины призвали к продлению санкций против России. Из них лишь три страны имеют отношение к санкциям ЕС — Украина ни при чём. Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни ещё 21 страны ЕС. Это выпад авангарда. Остальные ждут 9 декабря в Париже», — написал сенатор в Twitter.
Накануне министры иностранных дел Украины, Швеции, Эстонии и Литвы призвали Россию к соблюдению международного права и его основополагающих принципов. Кроме того, Вадим Пристайко, Анн Линде, Урмас Рейнсалу и Линас Линкявичус осудили «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» со стороны РФ. Они также возложили на Россию ответственность за конфликт в Донбассе, к разрешению которого мирным путём активно прилагает усилия Киев.
«Мы последовательно проводим политику непризнания (воссоединения Крыма с Россией. — RT), в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств.
Кроме того, в контексте передачи Киеву военных кораблей, участвовавших в провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года, Москву призвали выполнять международные обязательства, «обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море и свободу навигации» Украине.
Как следует из фотографий, представленных МИД Эстонии, на встрече в Таллине отсутствовала шведский министр Анн Линде. На момент публикации статьи на сайте внешнеполитического ведомства скандинавской республики также отсутствует информация о совместном заявлении стран.
- Линас Линкявичус, Вадим Пристайко и Урмас Рейнсалу на встрече в Таллине
- Flickr
- © Estonian Foreign Ministry
Напомним, что 25 ноября 2018 года корабли Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и вошли в территориальные воды страны, после чего для их остановки были задействованы сотрудники погранслужбы ФСБ. На борту буксира «Яны Капу» и малых бронированных артиллерийских катеров «Никополь» и «Бердянск» находились 22 моряка и два сотрудника СБУ, их задержали. Задержанным предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершённое организованной группой). Однако в результате договорённости между президентами двух государств — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским — все украинские военные вернулись на родину в ходе обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате «35 на 35». 18 ноября Москва передала Киеву военные корабли, однако украинская сторона выступила с обвинениями относительно состояния судов и заявила о краже с них различной техники.
Помимо этого, в Киеве после инцидента в Керченском проливе начали выражать претензии к России по вопросу доступа к акватории Азовского моря. Так, в феврале Павел Климкин, занимавший на тот момент пост министра иностранных дел Украины, даже анонсировал скорый разрыв договора о правовом статусе акваторий, подписанный 24 декабря 2003 года. Соглашение по-прежнему в силе, в ноябре страны пришли к консенсусу по большинству пунктов протокола по использованию природных ресурсов Азовского моря.
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