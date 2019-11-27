Главы МИД четырёх стран обратились к России по поводу Азовского моря
Соответствующее заявление было сделано в контексте возвращения Украине кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы. Обращение министров опубликовал украинский МИД.
«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.
25 ноября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.