Главы МИД четырёх стран обратились к России по поводу Азовского моря

Министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Швеции и Украины призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».

Соответствующее заявление было сделано в контексте возвращения Украине кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы. Обращение министров опубликовал украинский МИД.

«Мы призываем Российскую Федерацию выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — говорится в заявлении.

25 ноября Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с передачей Украине трёх военных кораблей, задержанных Россией в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.