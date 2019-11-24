Пространственное воображение: глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу российской базой

Глава Генштаба Украины заявил, что Крым для России является «базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку». По мнению украинского военного, полуостров позволит России «господствовать в Средиземном море». Российские парламентарии указали, что Москва лишь обеспечивает оборону Крыма на фоне действий НАТО и Украины. При этом риторика Киева не учитывает волеизъявление жителей полуострова, подчеркнули аналитики.

Укрепление оборонного потенциала Крыма — ответ на действия Украины и НАТО. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявления главы украинского Генштаба.

«Укрепление обороноспособности Крыма является ответом на действия Украины и НАТО. Вели бы они себя миролюбиво, не были бы такими агрессивными, не продвигали бы НАТО на восток к границам Российской Федерации, может быть, и было бы всё по-другому», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым является военной базой, которая «кошмарит всю Европу и Северную Африку».

«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», — сказал украинский военный.

Хомчак добавил, что Чёрное море «в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и своё терпение».

Ранее своё видение стратегической ценности Крыма привёл министр обороны Украины Андрей Загороднюк. В начале ноября военный заявил, что его тревожит «милитаризация Крыма», но при этом «критического усиления» российских войск вблизи Украины разведка пока не зафиксировала.

«Мы всегда чувствуем угрозу. Потому что наша задача — защитить страну при любых сценариях, и, конечно, мы смотрим на разные сценарии сейчас. Мы не видим усиления какого-то критического, то есть которое бы не входило в те планы, о которых мы знали ещё с начала года», — сказал Загороднюк.

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Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией.

Однако официальный Киев регулярно говорит о намерениях вернуть Крым. По мнению главы МИД Украины Вадима Пристайко, «деоккупация и возвращение Крыма» — это одно из главных направлений внешней политики украинского государства.

Более того, на Украине существует так называемое представительство президента страны в Крыму. В конце ноября руководитель этого ведомства Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского работает над комплексом политических и дипломатических мер, который на Украине называют стратегией по «возвращению» полуострова.

В конце октября Зеленский призвал работать над государственной стратегией безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма», — цитирует президента Интерфакс-Украина.

При этом в СПЧ при президенте России заявили, что на Украине жителей Крыма массово преследуют. Внимание к этой проблеме привлёк член совета и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обратил внимание на то, что киевские политики в своей риторике игнорируют мнение жителей Крыма.

«К большому сожалению, сегодня к власти на Украине приходят люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявление людей, проживающих на территории Крыма», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Водолацкий отметил, что выводы об угрозе Африке и Европе со стороны проживающих на острове людей — исключительно умозаключения украинских политиков.

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«Наша страна никогда и никому не несла угрозу, мы лишь обеспечиваем безопасность своего государства. Страны Европы и Африки понимают, что угрозы с Черноморского фронта по определению не существует», — констатировал депутат.

Он также указал, что Украина демонстрирует неготовность к переговорам с российской стороной и не знает, как себя вести. Депутат отметил, что Москва в ответ на «русофобские выпады» Киева по-прежнему предлагает только дружбу.

Как полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, новые заявления украинской стороны указывают на стремление привлечь международное внимание к статусу Крыма.

«Украина постоянно предпринимает попытки придать статусу Крыма интернациональное значение, привлечь внимание. И, скажем так, позиционировать Крым как международную проблему», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его словам, подобная постановка вопроса выгодна тем силам на Украине, которые относятся к «партии войны».