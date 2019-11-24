Пространственное воображение: глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу российской базой

Короткая ссылка
Сергей Гусаров, Анна Лушникова, Кирилл Горшенин
Глава Генштаба Украины заявил, что Крым для России является «базой, которая должна кошмарить Европу и Северную Африку». По мнению украинского военного, полуостров позволит России «господствовать в Средиземном море». Российские парламентарии указали, что Москва лишь обеспечивает оборону Крыма на фоне действий НАТО и Украины. При этом риторика Киева не учитывает волеизъявление жителей полуострова, подчеркнули аналитики.
Пространственное воображение: глава Генштаба Украины назвал Крым «кошмарящей» Европу российской базой
  • Reuters
  • © Pavel Rebrov

Укрепление оборонного потенциала Крыма — ответ на действия Украины и НАТО. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявления главы украинского Генштаба.

«Укрепление обороноспособности Крыма является ответом на действия Украины и НАТО. Вели бы они себя миролюбиво, не были бы такими агрессивными, не продвигали бы НАТО на восток к границам Российской Федерации, может быть, и было бы всё по-другому», — цитирует сенатора РИА Новости.

Ранее глава Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Крым является военной базой, которая «кошмарит всю Европу и Северную Африку».

«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян. Он рассматривается как российская база, мощная, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку и дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море», — сказал украинский военный.

Хомчак добавил, что Чёрное море «в ближайшее время будет регионом, где различные силы будут испытывать свои возможности и своё терпение».

Ранее своё видение стратегической ценности Крыма привёл министр обороны Украины Андрей Загороднюк. В начале ноября военный заявил, что его тревожит «милитаризация Крыма», но при этом «критического усиления» российских войск вблизи Украины разведка пока не зафиксировала.

«Мы всегда чувствуем угрозу. Потому что наша задача — защитить страну при любых сценариях, и, конечно, мы смотрим на разные сценарии сейчас. Мы не видим усиления какого-то критического, то есть которое бы не входило в те планы, о которых мы знали ещё с начала года», — сказал Загороднюк.

Также по теме
Во время военного парада, посвященного Дню Победы в Севастополе «Напрасная трата времени и сил»: в России ответили на планы Киева «вернуть» Крым
В Совете Федерации назвали планы Киева по «возвращению» Крыма несерьёзными и призвали украинское руководство закрыть тему...

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение полуострова с Россией.

Однако официальный Киев регулярно говорит о намерениях вернуть Крым. По мнению главы МИД Украины Вадима Пристайко, «деоккупация и возвращение Крыма» — это одно из главных направлений внешней политики украинского государства.

Более того, на Украине существует так называемое представительство президента страны в Крыму. В конце ноября руководитель этого ведомства Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского работает над комплексом политических и дипломатических мер, который на Украине называют стратегией по «возвращению» полуострова.

В конце октября Зеленский призвал работать над государственной стратегией безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.

«После пяти лет войны должна наконец-то появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и, напоминаю, Крыма», — цитирует президента Интерфакс-Украина.

При этом в СПЧ при президенте России заявили, что на Украине жителей Крыма массово преследуют. Внимание к этой проблеме привлёк член совета и исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий обратил внимание на то, что киевские политики в своей риторике игнорируют мнение жителей Крыма.

«К большому сожалению, сегодня к власти на Украине приходят люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявление людей, проживающих на территории Крыма», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Водолацкий отметил, что выводы об угрозе Африке и Европе со стороны проживающих на острове людей — исключительно умозаключения украинских политиков.

Также по теме
Военнослужащие ВСУ «Повторение тезисов Порошенко»: как Украина намерена защищаться от «российской агрессии»
Вооружённые силы Украины готовы самостоятельно защитить страну от «нападения» российской армии. Такое заявление сделал министр обороны...

«Наша страна никогда и никому не несла угрозу, мы лишь обеспечиваем безопасность своего государства. Страны Европы и Африки понимают, что угрозы с Черноморского фронта по определению не существует», — констатировал депутат.

Он также указал, что Украина демонстрирует неготовность к переговорам с российской стороной и не знает, как себя вести. Депутат отметил, что Москва в ответ на «русофобские выпады» Киева по-прежнему предлагает только дружбу.

Как полагает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, новые заявления украинской стороны указывают на стремление привлечь международное внимание к статусу Крыма.

«Украина постоянно предпринимает попытки придать статусу Крыма интернациональное значение, привлечь внимание. И, скажем так, позиционировать Крым как международную проблему», — предположил эксперт в беседе с RT.

По его словам, подобная постановка вопроса выгодна тем силам на Украине, которые относятся к «партии войны».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Читайте самые последние новости и смотрите видео в нашей группе в ОК
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить