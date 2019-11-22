В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма
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По его словам, создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой политических и дипломатических путей реализации плана.
В частности, планируется наработать концепцию так называемого переходного правосудия и реинтеграции жителей полуострова.
«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш», — заявил Кориневич.
Ранее он рассказал, что власти уже подготовили «определённые наработки». В числе основных задач на 2020 год он назвал корректировку информационной политики и укрепление связей с крымчанами.
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.