В команде Зеленского рассказали о стратегии «возвращения» Крыма

Команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма. Об этом сообщил руководитель «представительства» украинского лидера на полуострове Антон Кориневич в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой политических и дипломатических путей реализации плана.

В частности, планируется наработать концепцию так называемого переходного правосудия и реинтеграции жителей полуострова.

«Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш», — заявил Кориневич.

Ранее он рассказал, что власти уже подготовили «определённые наработки». В числе основных задач на 2020 год он назвал корректировку информационной политики и укрепление связей с крымчанами.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что для Москвы вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.