В Киеве представили стратегию по «возвращению» Крыма

Украинский «представитель президента в Крыму» Антон Кориневич назвал три направления работы для начала процедуры «возвращения» региона в состав Украины.

По его словам, основными задачами представительства на 2020 год станут разработка необходимых для жителей Крыма законопроектов, корректировка информационной политики, а также укрепление связей с населением и защита прав крымчан.

«Мы действительно постараемся стать тем органом, который разрабатывает необходимые для Крыма и крымчан законопроекты. Уже есть определённые наработки. Мы будем надеяться это распространить», — приводит его заявление в ходе брифинга в Киеве УНИАН.

В частности, такие законодательные инициативы будут направлены на борьбу против «дискриминации» жителей полуострова.

Вторым важным направлением работы, по мнению Кориневича, будет освещение темы Крыма в национальных СМИ и поддержка культурных связей с жителями.

«Мы понимаем, что граждане старшего возраста помнят Украину, знают Украину и имеют связь с Украиной. Уже идёт шестой год оккупации, и в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство», — отметил он.

Наконец, третьим приоритетом Киева станет решение вопросов защиты прав человека в Крыму.

«Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов», — уточнил представитель украинского президента.

Ранее в Крыму сообщили, что около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента его воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.