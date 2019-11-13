Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым

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Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
  • РИА Новости

«За пять лет в Крым приехали порядка 170 тыс. людей (на постоянное жительство. — RT). Из них более 50 тыс. приехали с Украины», — цитирует ФАН Константинова.

При этом уточняется, что из числа покинувших Крым 80 тыс. человек направились в другие российские регионы, 7 тыс. — на Украину.

По словам Константинова, до конца текущего года полуостров посетят не менее 1 млн украинских туристов.

Ранее стало известно, что с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов.

В июне на полуострове зафиксировали рост турпотока с Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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