В Крыму оценили рост числа украинских туристов
- © Тарас Литвиненко
- РИА Новости
«Действительно, увеличение есть, и это понятно. На Украине знают, что в Крыму безопасно и спокойно, никаких политических претензий украинцам никто не высказывает», — сказал Черняк.
Со своей стороны, глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский в беседе с НСН отметил, что курортная зона на полуострове довольно большая, и традиционно граждане Украины останавливаются в частном секторе.
Как указал Зелинский, украинские курорты, в том числе в Одесской области и на Азовском побережье, в настоящее время довольно высокие по цене.
«Конечно, по совокупности факторов они уступают крымским. Так что может быть и такой момент, что при условно равной цене отдыха в Одессе и в Крыму украинцы предпочитают ехать в Крым», — добавил он.
Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT сообщение крымского погрануправления ФСБ.