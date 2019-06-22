В Крыму оценили рост числа украинских туристов

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Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с Nation News оценил сообщение регионального погрануправления ФСБ России об увеличении туристического потока с Украины.
В Крыму оценили рост числа украинских туристов
  • © Тарас Литвиненко
  • РИА Новости

«Действительно, увеличение есть, и это понятно. На Украине знают, что в Крыму безопасно и спокойно, никаких политических претензий украинцам никто не высказывает», — сказал Черняк.

Со своей стороны, глава отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский в беседе с НСН отметил, что курортная зона на полуострове довольно большая, и традиционно граждане Украины останавливаются в частном секторе.

Как указал Зелинский, украинские курорты, в том числе в Одесской области и на Азовском побережье, в настоящее время довольно высокие по цене.

«Конечно, по совокупности факторов они уступают крымским. Так что может быть и такой момент, что при условно равной цене отдыха в Одессе и в Крыму украинцы предпочитают ехать в Крым», — добавил он.

Ранее депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал в беседе с RT сообщение крымского погрануправления ФСБ.

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