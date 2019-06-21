В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
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- РИА Новости
«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в среднем пограничники оформляют в сутки 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей.
Ожидается, что в ближайшее время тенденция сохранится.
Как отмечается, приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.
Ранее сообщалось, что более 100 тысяч иностранных туристов посетили полуостров с начала года.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сказал в беседе с «Известиями», что большинство приезжающих иностранцев являются украинцами.