В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

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Число украинских туристов, следующих в Крым, заметно увеличилось с наступлением курортного сезона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского погрануправления ФСБ.
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«С началом летних каникул и периода отпусков увеличился поток лиц и транспортных средств через автомобильные пункты пропуска на севере Крымского полуострова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в среднем пограничники оформляют в сутки 11 тыс. лиц и до 1,5 тыс. автомобилей.

Ожидается, что в ближайшее время тенденция сохранится.

Как отмечается, приняты дополнительные меры по осуществлению пропускного режима.

Ранее сообщалось, что более 100 тысяч иностранных туристов посетили полуостров с начала года.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сказал в беседе с «Известиями», что большинство приезжающих иностранцев являются украинцами.

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