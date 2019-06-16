Более 100 тысяч иностранных туристов посетили Крым с начала года

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что с начала нынешнего года полуостров посетили более 100 тыс. иностранных туристов.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«С января по май более 100 тыс. иностранных туристов приехали отдохнуть в Крым, в том числе более 4 тыс. из Евросоюза и США. Наибольший поток иностранных туристов — с Украины», — сказал он.

Ранее сообщалось, что число отдыхающих в Крыму выросло на треть по сравнению с 2018 годом.

28 мая «Крыминформ» сообщал, что вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил, что на время курортного сезона в Ялте появится туристическая полиция.