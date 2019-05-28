Вице-премьер правительства Крыма Игорь Михайличенко заявил, что на время курортного сезона в Ялте появится туристическая полиция. Об этом сообщает «Крыминформ».

На заседании республиканского Совета министров Михайличенко отметил, что опыт проведения чемпионата мира по футболу в России позволил апробировать работу туристической полиции, в связи с чем принято решение создать в этом году в Ялте специализированное подразделение.

«Создание туристической полиции позволит в первую очередь обеспечить комфортное и безопасное пребывание иностранных туристов в регионе, а знание иностранного языка позволит оперативно оказывать оперативную помощь на месте», — сказал он.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала, куда россияне ездили на майские праздники.