«Главные показатели впереди»: число отдыхающих в Крыму выросло на треть по сравнению с 2018 годом

Число туристов, приехавших в Крым с начала года, на 32,3% превысило показатель за аналогичный период 2018 года. Об этом заявил министр по курортам и туризму полуострова Вадим Волченко. Власти региона считают, что такие цифры связаны с развитием туристической и транспортной инфраструктуры, в том числе с появлением Крымского моста и нового терминала симферопольского аэропорта. Более того, туристический поток вырастет после ввода в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, убеждены в регионе.

Число туристов, отдыхающих в Крыму с начала 2019 года, почти на треть превысило аналогичные показатели прошлого года. Об этом заявил министр республики по курортам и туризму Вадим Волченко.

«С начала года в Крыму отдохнули 356,6 тыс. человек, что на 32,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда на полуострове побывали 269,5 тыс. человек, — сказал он РИА Новости. — Примечательно, что в пяти туристических регионах Крыма общая загрузка работающих средств размещения превышает средний уровень. Например, в Симферополе — 58%, Саках — 55%, Судаке — 51%, Алуште — 45%, Евпатории — 42%».

Волченко подчеркнул, что 62% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Он отметил и высокие показатели международного туризма — более миллиона иностранцев посетили Крым в 2018 году.

«В прошлом году Крым посетило рекордное число иностранных туристов из 132 стран мира. Это и деловой туризм, так как в Крыму проходит достаточное количество крупных международных форумов, и культурно-познавательный, учитывая огромное количество достопримечательностей, расположенных на полуострове. Едут из ближнего зарубежья, где лидируют украинские туристы, и дальнего зарубежья, в большинстве своём из Германии», — сказал Волченко.

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Так, по словам чиновника, на украинцев приходится 72% иностранцев, ещё 10% — белорусы. Остальные — из Германии, Эстонии, Латвии, Армении и других стран. Волченко отметил, что приехавших на отдых с Украины в 2018 году стало на 17% больше, чем в 2017-м.

Число туристов в Крыму растёт ежегодно, напомнил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

«С каждым годом, с момента воссоединения Крыма с Россией, туристический поток увеличивается. В прошлом году был побит постсоветский рекорд по числу отдыхающих на полуострове. При этом главную роль играет то, что Крым из острова, каким он был долгое время, стал полуостровом, соединённым с Россией нашим мостовым переходом. Конечно, ключевую роль в этом отношении сыграли два объекта: это наш новый симферопольский терминал аэропорта и Крымский мост», — сказал он RT.

Ганжара убеждён, что после открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту турпоток на полуостров возрастёт ещё значительнее.

«Как мне кажется, это не предел, главные показатели количества пребывающих на полуостров ещё впереди. Открытие железнодорожной части Крымского моста позволит сформировать некий туристический узел в отношении нашего острова с точки зрения его доступности как автомобильным и железнодорожным транспортом, так и путём авиасообщения», — добавил депутат.

Предполагается, что железнодорожная часть Крымского моста будет введена в эксплуатацию в декабре этого года. На данный момент установлены все железнодорожные проёмы, соединившие полуостров и материковую часть России.

Открытие же движения по железнодорожной части Крымского моста позволит увеличить число отдыхающих за счёт туристов, чей бюджет ограничен, считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

«Открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту обеспечит приток бюджетных туристов, которых ждут в санаториях и пансионатах. Я бы сказал, что это долгожданная логистическая сеть для тех, кому не по карману самолёт или автомобиль», — подчеркнул он в разговоре с RT.

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© Pavel Rebrov

«Количество пляжей увеличилось вдвое»

Кроме того, Волченко отметил и развитие условий для отдыха. В частности, он рассказал о процессе присвоения отелям звёзд.

«Классификацию уже прошли 217 средств размещения ёмкостью более 17 тыс. номеров, в том числе по категориям: пять звёзд — восемь объектов, четыре звезды — 38 объектов, три звезды — 85 объектов, две звезды — 37 объектов, одна звезда — шесть объектов, без звёзд — 43 объекта», — рассказал он.

Волченко также сообщил, что с 2014 года на полуострове вдвое увеличилось число благоустроенных пляжей.

«За последние четыре года общий объём инвестиций по благоустройству пляжей общего пользования составил порядка 760 млн рублей. В результате количество пляжей увеличилось вдвое: от 261 в 2014 году до 460 в 2019 году», — добавил министр.

Развитие туристической области стало самым главным в обеспечении роста туристического потока в Крым, убеждён первый вице-спикер Государственного совета региона Ефим Фикс.

«Самое главное — развитие отрасли отдыха в целом. Крым меняется, создаются комфортные условия для туристов. Крым становится привлекательным для россиян, туристов из дальнего и ближнего зарубежья, включая Украину», — отметил он в беседе с RT.

Туристическая сфера полуострова теперь может конкурировать с курортами Турции и Египта, убеждён Ганжара.

«Туристическая сфера приобретает абсолютно новый формат, открываются новые объекты, связанные с инфраструктурой отдыха. Развиваются и те части полуострова, которые в период нахождения в составе Украины абсолютно не были развиты. К сожалению, тогда Крым был направлен на массового туриста совершенно другого уровня и класса. Сегодня у туристов Крым конкурирует с Турцией, Египтом и Таиландом», — добавил депутат.

Напомним, Крым вошёл в состав России в результате референдума в 2014 году, на котором более 96% населения проголосовали за воссоединение с РФ.

Один из отелей в Алуште

globallookpress.com

© Server Amzayev/Russian Look

«Рекордное количество за все постсоветские годы»

Стоит отметить, что 2018 год стал рекордным для полуострова за все постсоветские годы — Крым посетили 6,8 млн туристов. Таким образом, как отмечал глава региона Сергей Аксёнов, на 28% был превышен показатель 2017 года.

«Подведены итоги курортного сезона 2018 года. За прошедший год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов — рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%», — написал он в Instagram.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году — тогда в Крыму побывали 6,1 млн человек. А самый высокий показатель был зафиксирован ещё в СССР — в 1988 году полуостров в качестве места для отдыха выбрали 8,3 млн человек.

Аксёнов отметил, что 47% туристов прибыли через Крымский мост, ещё 37% — авиатранспортом. Так, помимо Крымского моста, который был открыт в мае 2018 года, был запущен новый терминал Симферопольского аэропорта. Кроме того, строится трасса «Таврида», которая соединит переправу через Керченский пролив и Севастополь.