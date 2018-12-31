От Керчи до Симферополя: в Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида»

В Крыму открыли движение транспорта по 70-километровому участку «Тавриды» от автоподхода к Крымскому мосту до села Батального под Феодосией. Таким образом, был завершён запуск первой очереди автодороги от Керчи до Симферополя. Автомобилисты уже могут проехать по двум полосам 190-километровой трассы. В 2020 году четырёхполосная дорога соединит Крымский мост и Севастополь. Её общая протяжённость составит 250,77 км. Власти Крыма уверены, что «Таврида», которая проложена в обход населённых пунктов, позволит разгрузить транспортную систему полуострова и привлечёт еще больше туристов.

В Крыму открыли движение транспорта по 190-километровому участку трассы «Таврида». Автомобилисты могут проехать по двум полосам автодороги от Керчи до Симферополя.

«Открыто рабочее движение транспорта по двум полосам трассы «Таврида» на участке протяжённостью 70,8 км от автоподхода к Крымскому мосту возле Керчи до села Батального под Феодосией. Запуск первой очереди «Тавриды», который начался 29 декабря, завершён», — сказал пресс-секретарь генподрядчика строительства дороги АО «ВАД» Григорий Назаров.

Первую очередь трассы запускали поэтапно: 29 декабря был открыт участок от Симферополя до Белогорска длиной 27 км. Первым по нему проехал глава Крыма Сергей Аксёнов, отметивший высокий уровень проделанных работ.

«В Крыму такого качества дорог до этого никто никогда не строил. Уверен, что дорога во благо послужит, и все, кто будет пользоваться, только удовольствие будут получать от проезда», — сказал он журналистам.

30 декабря был открыт второй участок, длиной 85 км — от Белогорска до села Батального в районе Феодосии.

«Сыграет особую роль в развитии Крыма»

Открытие первой очереди «Тавриды» разгрузит транспортный поток от Крымского моста до Симферополя, отметил депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

«Длинный участок «Тавриды» 190 км — это в первую очередь комфортная езда без пробок и без вынужденных остановок в населённых пунктах. Кроме того, вереницы грузовиков становятся не дорожным бедствием, а обычными участниками движения, которые идут по трассе в пределах допустимой скорости», — сказал он в беседе с RT.

По мнению Бальбека, большое значение новая дорога имеет и для туристов.

«Благодаря «Тавриде», автотуристам или крымчанам больше не придётся искать объездные пути вокруг Феодосии или Белогорского района. Они смогут наслаждаться поездкой по хорошей дороге, начиная от участка за Симферополем и до самой Керчи», — добавил депутат.

При этом именно из-за большого потока туристов и отсутствия для них достаточного количества дорог ранее были проблемы с дорожным движением в Крыму, напомнил в разговоре с RT депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.

«Конечно же, «Таврида» сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году. Уже сейчас с точки зрения доступности «Таврида» будет иметь большое значение. Потому что в прошлые годы из-за большого количества туристов создавались не совсем комфортные условия», — отметил парламентарий.

Строительство трассы «Таврида» началось в мае 2017 года. Согласно проекту, новая четырёхполосная дорога в конце 2020 года соединит Крымский мост, Симферополь и Севастополь. Её общая протяжённость, таким образом, составит 250,77 км.

Предполагаемая нагрузка — около 40 тыс. автомобилей в сутки, а разрешённая скорость составит 90 км/ч. Дорога будет проходить в обход населённых пунктов и оборудована наземными переходами.

Во время строительства трассы были сделаны и археологические открытия: в октябре этого года сибирские учёные в районе «Тавриды» в склепе кургана Сары-Су-1 нашли могилу скифских воинов, в которой находилась греческая амфора, изготовленная в 340—336 гг. до н. э.

Крымские открытия

Депутат крымского Госсовета Ганжара также напомнил, что в 2018 году в Крыму открылось сразу несколько крупных инфраструктурных объектов.

«Для нас 2018 год ознаменовался рядом открытий инфраструктурных объектов. В этом году открылись новый аэропорт, автодорожная часть Крымского моста. И в конце года нас очень порадовало открытие участков федеральной трассы «Таврида», — отметил Ганжара.

Так, в апреле начал действовать новый терминал аэропорта Симферополь под названием «Крымская волна». Кроме того, началась реконструкция первой взлётно-посадочной полосы. А 22 декабря аэродром Бельбек прошёл реконструкцию и принял первые истребители. При этом он приспособлен для принятия любых воздушных судов, в том числе и гражданских лайнеров.

Однако наиболее значимым для региона стало открытие Крымского моста для легкового транспорта и автобусов 16 мая, а 1 октября ещё и для грузовых автомобилей. При этом только за лето по нему проехали почти 2,3 млн автомобилистов, сообщают в пресс-центре Крымского моста.

«Трафик по Крымскому мосту уже значительно превысил показатели Керченской паромной переправы (за весь 2017 год на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов). В то же время фактор сезонности в обоих случаях ярко выражен: транспортный поток существенно возрастает начиная с мая и до пикового значения в августе. Однако в случае Крымского моста динамика более плавная», — отмечается на сайте.