В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».

«Для нас 2018 год ознаменовался рядом открытий инфраструктурных объектов. В этом году открылись новый аэропорт, автодорожная часть Крымского моста. И в конце года нас очень порадовало открытие участков федеральной трассы «Таврида»», — сказал депутат.

По его словам, трасса «для Крыма является дорогой жизни».

«Конечно же, «Таврида» сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году. Уже сейчас с точки зрения доступности «Таврида» будет иметь большое значение. Потому что в прошлые годы из-за большого количества туристов создавались не совсем комфортные условия», — заключил Ганжара.

Ранее в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».