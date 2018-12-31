В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»

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Анна Лушникова
Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал открытие движения на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».
В Крыму назвали дорогой жизни трассу «Таврида»
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Для нас 2018 год ознаменовался рядом открытий инфраструктурных объектов. В этом году открылись новый аэропорт, автодорожная часть Крымского моста. И в конце года нас очень порадовало открытие участков федеральной трассы «Таврида»», — сказал депутат.

По его словам, трасса «для Крыма является дорогой жизни».

«Конечно же, «Таврида» сыграет особую роль в развитии Крыма в следующем году. Уже сейчас с точки зрения доступности «Таврида» будет иметь большое значение. Потому что в прошлые годы из-за большого количества туристов создавались не совсем комфортные условия», — заключил Ганжара.

Ранее в Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида».

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