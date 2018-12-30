В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»

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RT
В Крыму открылось движение на 85-километровом участке первой очереди федеральной трассы «Таврида», сообщил секретарь генподрядчика строительства трассы АО «ВАД» Григорий Назаров.
В Крыму открылось движение на втором участке трассы «Таврида»
  • РИА Новости

«Движение открыто на следующем участке — от Белогорска до села Батального (район Феодосии). Движение началось в 10 утра по двум полосам, участок 85 км», — цитирует Назарова РИА Новости.

Рабочее движение запустят по всей протяжённости первой очереди трассы от Керчи до Симферополя 31 декабря.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов первым проехал по одному из четырёх участков построенной первой очереди федеральной трассы «Таврида».

Дорога соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Общая протяжённость трассы — 250,7 км, пропускная способность — до 40 тыс. автомобилей в сутки.

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