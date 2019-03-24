Пути на полуостров: на Крымском мосту завершили установку всех железнодорожных пролётов

Строители завершили установки всех 306 пролётов железнодорожной части Крымского моста. Вес каждой конструкции, состоящей из двух блоков, превышает 500 тонн. Теперь рабочим предстоит соединить все элементы с помощью высокопрочных болтов и сварки. При этом самым крупным пролётом стала арка, которую установили в августе 2017 года в ходе уникальной морской операции.

Строители Крымского моста соединили полуостров и материковую часть России железнодорожными пролётными строениями. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Завершающим стал пролёт между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 метра. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролёта поочерёдно поднимались кранами. Далее они будут соединяться между собой на высоте с помощью болтов и сварки. Для того чтобы зафиксировать секции на высоте, между двумя основными опорами были построены две вспомогательные, временные», — заявил заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.

Таким образом, завершена установка всех 306 пролётных строений железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. Каждый пролёт состоит из двух блоков, из которых сформированы параллельные ветки для движения поездов. Отмечается, что металлические перекрытия поставлялись на Таманский полуостров в разобранном виде.

«Укрупнительная сборка проводилась на стендах на стройплощадке. Строители соединили более 11 тыс. разных элементов. Понадобилось свыше 4 млн высокопрочных болтов, протяжённость сварных швов достигла почти 118 км. Вес одного железнодорожного пролёта превышает 500 тонн», — говорится в сообщении.

При этом общий вес металлоконструкций, собранных на 307 опорах, составил 160 тыс. тонн. Свыше 6 км пролётов проходит над акваторией Керченского пролива, остальные — над сухопутными участками, в частности Тузлинской косой. При этом монтаж на сухопутные опоры проходил с помощью кранов, тогда как на морские — продольным и поперечным надвижением мощными домкратами.

Вместе с тем строители позаботились о сохранении памятника историко-культурного наследия «Крепость Керчь», расположенного на мысе Ак-Бурун. На этом участке надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса.

В инфоцентре подчеркнули, что нить железнодорожных пролётов плавно поднимается в направлении фарватера — с 5 до 35 метров. Самым массивным из них стал арочный пролёт, расположенный над судоходным коридором в Керченском проливе.

«Он примерно в десять раз массивнее (около 6000 тонн) и почти в четыре раза длиннее остальных пролётов (от опоры до опоры — 227 м, как два футбольных поля). Под аркой свободно проходят суда», — уточняется в сообщении.

Как напомнили строители, его установка на опоры в августе 2017 года в ходе уникальной морской операции стала наиболее сложным технологическим этапом возведения Крымского моста.

Успешно пройден ещё один важный этап строительства Крымского моста, добавил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. По его словам, работа на стройплощадке идёт по графику.

«Сейчас пролёты опускаются в проектное положение на опорные части. Выполняется сборка деформационных швов. На готовых участках формируется верхнее строение пути. К декабрю 2019 года, к моменту запуска железнодорожного движения, на мосту будут смонтированы все системы, которые обеспечат комфортное и безопасное движение поездов, в том числе системы освещения, связи, а также устройства сигнализации, централизации и блокировки», — добавил он.

Также по теме «Шаг к бюджетной поездке на полуостров»: cтроители уложили половину рельсов на железнодорожной части Крымского моста Завершена укладка половины путей на железнодорожной части Крымского моста. Строители установили 19 из 38 км термоупрочнённых рельсов,...

Напомним, что федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога» (КЖД) планирует начать продажу железнодорожных билетов на поезда через Крымский мост 9 декабря 2019-го. На старте движения будет запущено десять пар пассажирских поездов: из Москвы — в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию; из Санкт-Петербурга — в Севастополь и Евпаторию; из Брянска, Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска — в Симферополь. Согласно предварительным оценкам, в 2020 году уровень пассажиропотока составит порядка 2,6 млн человек.

Ранее в этом месяце строители завершили укладку половины путей на железнодорожной части Крымского моста. Были установлены 19 из 38 км термоупрочнённых рельсов, которые смогут выдерживать перепады температур от -27 °C до +57 °C.

Кроме того, транспортный переход оснастят подсветкой с российским триколором. Так, уже была протестирована синяя подсветка, которая освещает азовскую сторону автодорожной арки. При этом на черноморской стороне железнодорожной арки ведётся монтаж аппаратуры для её освещения красным цветом. Белые диоды будут размещены на опорах, которые держат арочные пролёты.