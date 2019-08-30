Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма

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Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма
  • © president.gov.ua

Как сообщает «Европейская правда», об этом он сказал во время выступления в Верховной раде перед голосованием за его назначение.

«Самый большой наш внешнеполитический приоритет, задача номер один — это восстановление мира на востоке и деоккупация и возвращение Крыма», — заявил Пристайко.

Он добавил, что среди внешнеполитических приоритетов — ЕС и НАТО.

По словам Пристайко, Украине нужен мир и ускорение экономического и социального развития.

Ранее Пристайко обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что Крым — это один из регионов России, а вопроса о принадлежности полуострова «существовать не может».

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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