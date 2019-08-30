Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.

«Если процесс (урегулирования в Донбассе. — RT) пойдёт дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведении выборов, амнистии, снятия торговых ограничений, возобновления полного контроля над нашей границей. Сейчас не так важно, как мы будем это делать. Или посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска. Критично важно другое: мы имеем на это полгода. Я нацелю дипломатическую службу на этот полугодичный срок», — цитирует РИА Новости Пристайко.

17 июля участники контактной группы по Донбассу согласовали новое бессрочное перемирие, которое началось 21-го числа.

Украинский политолог Вадим Карасёв, директор Института глобальных стратегий, в беседе с НСН оценил вероятность прогресса в минском процессе со стороны Киева.

В середине августа в офисе украинского лидера Владимира Зеленского призывали разработать стратегию по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Как отмечал Зеленский, он уверен, что Крым «вернётся» в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.