В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях

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Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях
  • Reuters
  • © Alla Dmitrieva

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это всё напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят», — заявил он. 

По словам Иоффе, украинская сторона «пытается перевести стрелки и отвести внимание от самого главного».

«Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Всё это пустые слова», — сказал Иоффе.

Ранее Зеленский сообщил, что на возвращённых Россией трёх кораблях отсутствует часть оборудования и вооружения. По словам украинского президента, Киев попросит Москву вернуть «всё, что там было».

В ФСБ заявили, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», что подтверждается видеозаписью, сделанной в момент передачи судов.

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