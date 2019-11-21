В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Это всё напоминает анекдот. Украинская сторона придерживается известного принципа: чем чудовищнее ложь, тем быстрее в неё поверят», — заявил он.
По словам Иоффе, украинская сторона «пытается перевести стрелки и отвести внимание от самого главного».
«Проверить их слова невозможно, поймать за руку тоже. Всё это пустые слова», — сказал Иоффе.
Ранее Зеленский сообщил, что на возвращённых Россией трёх кораблях отсутствует часть оборудования и вооружения. По словам украинского президента, Киев попросит Москву вернуть «всё, что там было».
В ФСБ заявили, что Украина получила свои корабли в «нормальном состоянии и с исправной сантехникой», что подтверждается видеозаписью, сделанной в момент передачи судов.