Вышинский заявил о проблеме преследования жителей Крыма на Украине
- РИА Новости
Об этом он сказал на круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.
«Я рассчитываю, что мы в СПЧ всерьёз займёмся этой проблемой, поскольку это уже не отдельные имена... это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, когда он находился в херсонском следственном изоляторе, то узнал от адвокатов о возбуждении более шести тысяч дел против жителей Крыма.
Вышинский добавил, что эти люди, «у которых есть связи на Украине, родственники, знакомые, близкие», при пересечении границы Крыма с Украиной «моментально попадают в разряд подозреваемых».
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что с Вышинского на Украине будут сняты все обвинения.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.