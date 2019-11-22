Вышинский заявил о проблеме преследования жителей Крыма на Украине

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Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский надеется заняться проблемой преследования жителей Крыма на Украине.
Вышинский заявил о проблеме преследования жителей Крыма на Украине
  • РИА Новости

Об этом он сказал на круглом столе комитета Госдумы по международным делам, посвящённом защите россиян за рубежом.

«Я рассчитываю, что мы в СПЧ всерьёз займёмся этой проблемой, поскольку это уже не отдельные имена... это уже десятки, сотни, даже тысячи людей, которые либо уже в зоне риска и уже находятся в тюрьмах, либо в большой зоне риска потенциальной, что тоже является нарушением их прав», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, когда он находился в херсонском следственном изоляторе, то узнал от адвокатов о возбуждении более шести тысяч дел против жителей Крыма.

Вышинский добавил, что эти люди, «у которых есть связи на Украине, родственники, знакомые, близкие», при пересечении границы Крыма с Украиной «моментально попадают в разряд подозреваемых».

Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выразил надежду, что с Вышинского на Украине будут сняты все обвинения.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, в ходе которого большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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