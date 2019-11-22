В Совфеде оценили стратегию Киева по «возвращению» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT сообщение о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского работает над стратегией «возвращения» Крыма.

Цеков подчеркнул, что «представительство» украинского лидера в Крыму можно назвать «виртуальной организацией», которая вынуждена демонстрировать какую-то деятельность.

«Меняющиеся руководители повторяют одни и те же фразы: «Крым украинский», «мы будем бороться», «мы его вернём». Все говорят о том, что есть какие-то планы, но ничего конкретного при этом представить не могут», — пояснил сенатор.

По его мнению, все прекрасно понимают, что возвращения Крыма в состав Украины никогда не будет.

По словам парламентария, тезисы об обратном со стороны украинских представителей вызывают лишь усмешку.

«Это совершенно несерьёзные заявления... Нужны реальные политики на Украине. Они должны быть заинтересованы прежде всего в восстановлении отношений Украины с Россией. Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня», — заключил он.

Ранее руководитель «представительства» украинского лидера в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского работает над стратегией «возвращения» полуострова.

По его словам, создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой политических и дипломатических путей реализации плана.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.