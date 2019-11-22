В Госдуме ответили на разработку Киевом стратегии «возвращения» Крыма
- РИА Новости
По словам Водолацкого, все заявления, которые делали и делают украинские политики по поводу Крыма, сводятся к тому, что для них полуостров существует как «территория без людей».
«Они не понимают одного: население Крыма проголосовало, высказало своё волеизъявление о том, что они возвращаются в Россию», — подчеркнул парламентарий.
Депутат также отметил, что сейчас Крым активно развивается, а в составе Украины он «нещадно эксплуатировался».
Ранее руководитель «представительства» украинского лидера в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского работает над стратегией «возвращения» полуострова.
По его словам, создана специальная рабочая группа, которая займётся разработкой политических и дипломатических путей реализации плана.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.