Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
- © Serguei Fomine/Russian Look
- globallookpress.com
Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.
В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали на своей странице в Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.
«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипмиссии.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
Ранее посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить это.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.