Журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist опубликовал ролик, в котором показал карту территории Украины без Крымского полуострова.

Об этом сообщает посольство Украины в Великобритании.

В связи с произошедшим украинские дипломаты опубликовали на своей странице в Twitter заявление, в котором призвали издание отредактировать видео.

«Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом», — заявили в дипмиссии.

Ранее посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить это.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.